Alegerea artistei care va reprezenta România la competiția muzicală europeană din 2026 a stârnit reacții în mediul online. Printre cei care au comentat public decizia se numără și prezentatorul TV Dan Negru, care a vorbit despre Alexandra Căpitănescu Eurovision 2026 și despre o experiență personală din culisele televiziunii.

Deși spune că nu mai urmărește de multă vreme celebrul concurs, apariția artistei în competiție i-a amintit de perioada în care aceasta era copil și participa la un show de talente pentru copii.

Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România

Alexandra Căpitănescu a fost aleasă să reprezinte România la Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”, selectată de juriul național.

Melodia transmite un mesaj despre acceptarea de sine și despre confruntarea cu propriile temeri, temă tot mai prezentă în muzica artiștilor tineri.

Artista este cunoscută publicului încă din copilărie, după participarea la emisiunea „Next Star”, unde a atras atenția prin vocea sa.

Alexandra Căpitănescu merge la Eurovision. De ce spune Dan Negru că nu mai urmărește competiția

Dan Negru a reacționat pe rețelele sociale după anunțul legat de reprezentanta României, spunând că de ani buni nu mai urmărește competiția.

„Aseară am primit multe mesaje: «Te uiți la Eurovision? Copiii de la Next Star au crescut și sunt acolo!». Nu mă mai uit demult la Eurovision, un circ ieftin. Dar ieri a câștigat Alexandra, o puștoaică de la Next Star.”

Prezentatorul a explicat că momentul i-a readus în memorie o perioadă tensionată din televiziunea românească.

Ce rivalitate din televiziune și-a amintit prezentatorul

În mesajul publicat online, Dan Negru a povestit despre competiția dintre două formate de televiziune difuzate în prime time, unul românesc și unul internațional.

„Când am văzut-o, mi-am amintit de un «război» al ambițiilor din televiziunea românească. Îl știu bine, am fost în mijlocul lui. Dar se potrivește multor comunități. Idolii puștilor de azi, Oscar, Antonio, Alexandra, habar n-au că au fost soldați în «războiul» ăla.”

El a explicat că show-ul românesc era realizat cu un buget redus, dar avea rezultate foarte bune de audiență, în timp ce producția străină era costisitoare și nu reușea să atragă publicul.

„Next Star era un format românesc, iar X Factor era un format străin. Așa cum au fost afaceri românești și afaceri străine. Cel românesc era ieftin. Cel străin era scump. Ambele erau în prime time. Cel românesc făcea audiențe uriașe. Cel străin era ciuca bătăilor. Audiențele de atunci sunt publice…”

Ce concluzie a tras Dan Negru din acea experiență

În finalul mesajului său, prezentatorul a spus că experiența din televiziune l-a învățat o lecție importantă despre ambiții și proiecte complicate.

„Dar în televiziune e ca-n viață: adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu-i de soi bun. Cu cât se prăbușea mai tare formatul străin și scump, cu atât șefii se ambiționau mai mult.

Angajații chicoteau pe la spatele lor. Știau că au minte mică și mare. Toți râdeam, știind că și curcanul se crede păun, dar tăceam… Ne plăteau. Ați trecut prin asta? Vi se par cunoscute afacerile românești?

Într-un final, praful s-a ales de formatul străin. Nici cel românesc n-a rămas. Vă sună cunoscută povestea? Uitați-vă în jur: sunt curcani în toate domeniile. Noi, țara rățuștii celei urâte. Mereu ceilalți sunt mai buni. Din războiul ăla, eu am învățat că e ușor să faci ceva complicat, dar e greu să faci ceva simplu”, a scris Dan Negru pe .