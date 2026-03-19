Dan Negru a vorbit despre salariul pe care îl câștigă în televiziune și a recunoscut că și-ar face meseria chiar și pe gratis. Acesta a mărturisit că pentru el adevărata fericire vine din timpul petrecut cu familia, nu din succesul emisiunilor sale.
El crede că fericirea adevărată este ușor de găsit. Prezentatorul își găsește liniștea alături de cei dragi.
„Când e greu de găsit, nu-i de soi”! Totodată, succesul și fericirea nu pot fi confundate, pentru că succesul e mai ușor de obținut decât fericirea. Lucrurile mici care îmi aduc fericire în fiecare zi sunt orele petrecute cu familia mea. Copiii mei sunt adolescenți și acuși vor începe să-și trăiască viața lor, iar mama are 81 de ani, așa că încerc să prind cât mai mult timp cu ei”, a declarat Dan Negru.
Pe lângă familie, munca este o mare bucurie pentru el. Prezentatorul este recunoscător că primește bani pentru o pasiune pe care ar fi urmat-o oricum.
„Eu consider că toți banii pe care i-am câștigat în televiziune «i-am găsit pe jos». Am o meserie pe care aș fi făcut-o și gratis! E un soi de fericire de zi cu zi”, a adăugat prezentatorul de la Kanal D.
Dan Negru a povestit și un moment recent petrecut cu fiul său pe stadion.
„Am fost cu Bogdan, puștiul meu, la derby-ul Rapid-Dinamo. El e mare rapidist! S-a bucurat de victoria echipei lui de suflet!”, a spus prezentatorul.
Întrebat despre celebrul citat care spune că banii aduc fericirea, vedeta de la Kanal D a oferit un răspuns echilibrat. El consideră că aspectul financiar contează doar în măsura în care omul nu devine dependent de el, scrie Libertatea.
„Ar putea fi adevărată doar când nu ajungi sclavul banilor”, a concluzionat Dan Negru.