Dan Negru a vorbit despre salariul pe care îl câștigă în televiziune și a recunoscut că și-ar face meseria chiar și pe gratis. Acesta a mărturisit că pentru el adevărata fericire vine din timpul petrecut cu familia, nu din succesul emisiunilor sale.

Dan Negru a vorbit despre salariul care contează mai puțin decât familia

El crede că fericirea adevărată este ușor de găsit. Prezentatorul își găsește liniștea alături de cei dragi.

„Când e greu de găsit, nu-i de soi”! Totodată, succesul și fericirea nu pot fi confundate, pentru că succesul e mai ușor de obținut decât fericirea. Lucrurile mici care îmi aduc fericire în fiecare zi sunt orele petrecute cu familia mea. Copiii mei sunt adolescenți și acuși vor începe să-și trăiască viața lor, iar mama are 81 de ani, așa că încerc să prind cât mai mult timp cu ei”, a declarat Dan Negru.

Ce îl face cu adevărat fericit pe „regele audiențelor”

Pe lângă familie, munca este o mare bucurie pentru el. Prezentatorul este recunoscător că primește bani pentru o pasiune pe care ar fi urmat-o oricum.

„Eu consider că toți banii pe care i-am câștigat în televiziune «i-am găsit pe jos». Am o meserie pe care aș fi făcut-o și gratis! E un soi de fericire de zi cu zi”, a adăugat prezentatorul de la Kanal D.

Dan Negru a povestit și un moment recent petrecut cu fiul său pe stadion.

„Am fost cu Bogdan, puștiul meu, la derby-ul Rapid-Dinamo. El e mare rapidist! S-a bucurat de victoria echipei lui de suflet!”, a spus prezentatorul.

Prezentatorul a vorbit despre salariul care nu trebuie să te transforme în sclav

Întrebat despre celebrul citat care spune că banii aduc fericirea, vedeta de la Kanal D a oferit un răspuns echilibrat. El consideră că aspectul financiar contează doar în măsura în care omul nu devine dependent de el, scrie .

„Ar putea fi adevărată doar când nu ajungi sclavul banilor”, a concluzionat