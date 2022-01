Dan Negru, mesaj cutremurător, la început de an: „Cei din generația mea, prin decizii haotice, vor distruge generațiile care vin”

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România. Vedeta se implică în diferite proiecte și simte pulsul generației. Moderatorul nu se abține și comentează tot ce se întâmplă în țară. Unii îl apreciază, alții îl contrazic.

Prezentatorul vorbește deschis despre ceea ce îl macină

Dan Negru a venit luni, 3 ianuarie, cu un mesaj emoționant. Prezentatorul a atins cele mai sensibile puncte ale românilor. Acesta a fost apreciat de mii de urmăritori, care l-au susținut în mediul online.

Vedeta a vorbit deschis despre eșecul școlii online, dar și despre alte dificultăți cu care se confruntă societatea noastră. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Unde a dispărut Angela Similea?! Cântăreața a luat o decizie radicală pentru a-și proteja averea

„Dara, fetița mea, începe azi școala. Bogdan, într-a III-a, de săptămâna viitoare. Sunt norocoși. Unul din patru copii a abandonat școala anul trecut. 26% a fost rata de abandon școlar în sate! În satele românești școala online a fost un eșec. Cei din generația mea, prin decizii haotice, vor distruge generațiile care vin. Să fie ăsta breaking news-ul începutului de an. Pentru că cine închide un spital, deschide un cimitir și cine închide o școală, deschide o pușcărie”, a afirmat Dan Negru.

Dan Negru, reacția neașteptată la succesul Protevelionului

Mesajul lui Dan Negru a venit după ce vedeta a aflat despre faptul că Revelionul de la Antena 1 a fost mai puţin urmărit decât showul difuzat de postul PRO TV.

„După 22 de ani , e prima dată când liderul televiziunilor, Pro Tv, e umăr la umăr cu Revelionul nostru. Îi aplaud cu fair-play și îi aștept in ring la anul! În cei 21 de ani, liderul Pro Tv a încercat diferite rețete de Revelioane, de la showuri mari in studiouri uriașe, cu zeci de vedete, până la filme sau concerte in piețe. După 22 de ani au reușit să intre în ring și îi aplaud. Ierarhia televiziunilor românești in timpul anului e: Pro Tv locul 1, Antena si Kanal D împărțindu-si locurile 2/3 pe publicul din toată țara, nu pe diferite main-targeturi. Perfomanța echipelor mele in cei 21 de ani e că de pe locul 2/3 am învins mereu liderul”, a comentat Dan Negru pe rețelele de socializare.