Ultimul Revelion cu Dan Negru, la Antena 1: „Eu am fost doar un trecător prin acest format”

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați și renumiți prezentatori din România. Câteva generații au crescut pe emisiunile moderate de îndrăgitul om de televiziune.

Dan Negru a luat o decizie radicală

Înainte de Revelion, vedeta vine cu un mesaj neașteptat. Dan Negru a luat o decizie radicală și este de neoprit. Prezentatorul spune că va renunța la o emisiune pe care o moderează.

„Am făcut zeci de revelioane fără măşti şi in următoarele mele revelioane renunţ la măşti”, a anunțat Dan Negru.

Admiratorii prezentatorului pot răsufla ușurați. Vedeta nu renunța la showul în noaptea dintre ani, ci vrea să-i modifice formatul.

„E datoria mea morală să spun ca ideea măştilor e din România anilor ’80 când se numea ‘Cu Mască, Fără Mască’. E mai bine sa eşuezi in condiţii onorabile decat sa reuşeşti prin fraudă! Am revigorat ideea după 40 ani, in 2012 şi anul asta o prezint pentru ultima dată. Şi dacă peste alţi 40 de ani, prin 2060, când eu n-o să mai fiu pe aici şi altcineva o să reia ideea, va fi onorabil să-i reamintească numele celei care a avut-o încă din anii’ ’70: Simona Patraulea. Eu am fost doar un trecător prin acest format. Spun toate astea pentru ca eu cred ca elitele morale trebuie sa fie mai valoroase decât cele intelectuale”, a mărturisit Dan Negru pe rețelele de socializare.

Soarta emisiunii, în mâinile prezentatorului

În noaptea dintre ani, prezentatorul propune un show de proporții. Grandoarea acestuia atinge cote maxime. Telespectatorii se vor bucura de un show incendiar. Echipa emisiunii își propune să depășească nivelul BBC-ului.

În seara de Revelion, telespectatorii vor primi și o surpriză specială. Maestrul Gherghe Zamfir va susține un concert de excepție, la invitația lui Dan Negru.