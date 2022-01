Ideea unică în lume a lui Dan Negru, după ce Revelionul Antenei 1 a fost depăşit la audiență de Pro TV: Am propus o utopie, dincolo de orgolii și bani (VIDEO)

Dan Negru și-a exprimat uimirea după ce au apărut audiențele din noaptea de Revelion. Programul special al postului Antena 1 a fost întrecut razant de cel produs de PRO TV: 26,2 Pro și 24,2 Antena.

Este prima dată în aproape în mai mult de 2 decenii când Pro TV depășește audiența de la Antena 1 cu emisiunea de Revelion.

„După 22 de ani, e prima dată când liderul televiziunilor, Pro Tv, e umăr la umăr cu Revelionul nostru. Îi aplaud cu fair-play și îi aștept in ring la anul!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Cel mai probabil, la audiența uriașă a contat și faptul că Protevelionul „a furat startul”, începând la ora 20:00, în timp ce Revelionul prezentat de Dan Negru a început la 22:00.

Celebru prezentator a ținut să mulțumească echipei și colegilor alături de care a realizat emisiunea, dar și maestrului Gheorghe Zamfir, care a acceptat să vină la Antena1.

Potrivit unui mesaj postat de prezentator, la miezul nopții 7 milioane de români au urmărit emisiunea de la Antena 1, adică cea mai mare audiență la acest segment.

„Am fost mulți din nou aseară! 7 milioane am fost la miezul nopții, locul 1 in toată țara. Mulțumesc pentru al 22-lea Revelion petrecut împreună! Cu fair-play ma înclin in fata colegilor de la Kanal D, Pro TV, România TV, TVR si toți ceilalți care fac ca Revelionul sa fie o tradiție românească frumoasă.

Pentru că n-am apucat să-i scriu pe mesaje, îi spun aici lui Gheorghe Zamfir că momentul lui aniversar de azi-noapte a bătut recordul de telespectatori!”, a scris Dan Negru pe Instagram.