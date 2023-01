Dan Negru nu crede că ar mai putea face televiziune dacă ar fi să ia totul de la capăt: „N-aș avea nicio șansă azi. Nici eu, nici Esca, nici Andi Moisescu, nici alții”

Dan Negru a mărturisit că nu crede că ar mai face televiziune, dacă ar fi să o ia de la capăt. Acesta și-a petrecut primele zile din an în India, acolo unde, spre surprinderea lui, a găsit un copac plantat de Nicolae Ceaușescu.

Într-un interviu acorat recent, vedeta explică anumite decizii și opinii personale, precum motivul pentru care nu ar intra în politică și ce ar face dacă ar fi pentru o zi Președintele României.

Prezentatorul emisiunii ‘Jocul cuvintelor’ de la Kanal D mai spune și de ce nu a reușit să filmeze la Hollywood cu marele actor Florin Piersic. Susține că, în ziua de azi, în televiziune sunt găști și, dacă ar fi să o ia de la capăt, crede că nici el și nici Andreea Esca, nu ar mai avea șansă.

Dan Negru, despre ultimele sale călătorii

Dan Negru nu crede că ar mai face televiziune, dacă ar lua-o de la capăt. Dan Negru a revenit recent dintr-o vacanță în India. Moderatorul a găsit acolo un copac plantat de Ceaușescu. Prezentatorul a povestit că s-a ferit de mâncărurile din stradă, de teamă să nu se îmbolnăvească. Într-un interviu pentru , vedeta a vorbit despre această țară, dar și despre ofertele din politică și de ce n-a ajuns cu Florin Piersic la Hollywood.

Întrebat despre ce așteptări are de la anul 2023, prezentatorul a spus că își dorește ca acesta să fie la fel ca anii trecuți: „Să fie la fel. Sunt un om alintat de Dumnezeu și încerc să-i mulțumesc zilnic pentru asta. Mi-i doresc pe ai mei în preajmă, cât mai mult timp. Toate celelalte se pot cumpăra, repara, arunca sau uita”.

Legat de vacanța de Crăciun de la Bertleem, vedeta a mărturisit: „Mă întorc cu drag în Jerusalim ori de câte ori pot, e un oraș care îți dă energie pe un an întreg. Între Betleem și Jerusalim e un zid uriaș și așa în secolul XXI. Oamenii ăia n-au învățat nimic din lecțiile lui Iisus și încă se despart prin ziduri și se urăsc cu arme. O fi și asta o lecție…”.

De asemenea, pentru noaptea de Revelion, Dan Negru a ales ca destinație India, și asta pentru că acolo data de 31 decembrie nu semnifică Anul Nou. „După un sfert de secol de Revelioane la tv, am căutat un loc unde data de 31 decembrie să nu însemne Anul Nou și India era locul ideal. Pe 31 decembrie sau pe 1 Ianuarie erau acolo zile obișnuite, indieni, hinduși în mare parte, nu serbează Revelionul pe 31 decembrie, așa că am găsit locul care să mă țină departe de Revelioane după un sfert de secol. Din fiecare loc înveți câte ceva. Nu m-am dus acolo pentru spiritualitatea indiană și am văzut că e o modă să stai în jurul acelui guru, care-și caută adepți până și-n România. Dacă-ți spune guru să aprinzi un bețișoar aromat, e cool. Dacă-ți spune un preot creștin să aprinzi tămâie, ești retrograd. Ăștia suntem…”.

Suprinderea cea mai mare a prezentatorului a fost atunci când a găsit, în India, un copac plantat de Nicolae Ceușescu. „ lui Ceaușescu, m-a mirat. Lângă copacul lui Ceaușescu era al lui HoChi Min, un dictator crunt. Ambii sunt încă acolo. Dar m-a impresionant sărăcia Indiei, anul ăsta cea mai mare țară din lume. Cruntă sărăcia de acolo și mi-am dat seama că ministrul de externe al UE avea dreptate când spunea că Europa e o grădină. M-am bucurat că m-am născut în Europa vizitând India”.

Legat de mâncarea de acolo, prezentatorul nu a fost absolut deloc încântat. „Nu. Chiar ei te avertizează să nu mănânci de pe stradă, că există riscul de „Beli-Beli”, așa numesc ei boala de stomac pe care rișți să o iei dacă mănânci Food-ul lor, făcut în lipsa oricăror condiții igenice. Și cum Codruța, soția mea, e medic, n-am avut nicio șansă să mă apropii de mâncarea de pe stradă”.

Dan Negru plănuia o filmare alături de marele actor Florin Piersic la Hollywood, cu un concept foarte interesant, însă filmarea nu a mai avut loc. „Totul era aranjat cu Florin, dar nu am reușit să obținem cel mai important lucru: bugetul pentru acceptul de a filma la reședințele marilor actori. Sincer, ăsta era conceptul. Am vrut să merg cu Florin pe urmele marilor actori care i-au influențat cariera. De la Chaplin, la Richard Burton. Recunosc, bugetul era uriaș și nu am putut să ținem pasul. Știu, mulți m-au întrebat cum se poate ca un reality să filmeze în America oriunde și nu poate un actor de legendă? Explicația e simplă: noi cu Florin Piersic căutam și doza de cultură, de împlinire a minții și asta încă se vinde greu în piața de publicitate din România. Recunosc, e una din marile mele neîmpliniri și unul din marile mele eșecuri faptul că nu am putut să găsesc în piața de publicitate din România sprijinul de a-l duce pe Florin Piersic pe urmele actorilor legendari, care l-au inspirat în carieră”

Dan Negru nu crede că ar mai face televiziune dacă ar fi să o ia de la capăt

În ceea ce privește politica, Dan Negru a fost întrebat în cadrul interviului ce crede că ar face dacă ar fi, pentru o singură zi, președintele României. Răspunsul prezentatorului este absolut surprinzător: „Aș dormi toată ziua, ca să nu am de a face cu nimeni din lumea lor„

„Cu câteva săptămâni în urmă m-a sunat Dan Voiculescu să-mi propună să candidez. La primăria Timișoarei mi se propune o dată la 4 ani candidatura. Sunt partide seriose care mi-au propus candidatura în Parlament. Asta arată neseriozitatea politicii româneșți. Nu are nicio treabă notorietatea mea câștigată pe platourile de televiziune cu experiența mea în politică sau administrație. E trist că politica românească îi propune unuia ca Negru să candideze. E lipsă de seriozitate”.

Legat de cariera sa, Dan Negru consideră că, dacă ar fi să ia totul de început, nu crede că ar mai putea face televiziune.

„Televiziunea nu mai are forța pe care o avea cândva, dar nici nu cred că va dispărea ușor. Își va găsi drumul ca alternativă la online. Dar nu cred că aș mai lua-o de la capăt. Azi n-aș mai avea nicio șansă, pentru că . De asta a ajuns în stadiul ăsta de degradare, pentru că totul e pe găști. Eu am avut șansa unor producători de geniu, ca Valeriu Lazarov sau Titus Munteanu, deloc dornici să construiască găști. Azi, oricât de lipsit de talent ai fi, dacă ești în gașca potrivită, poți să faci televiziune. N-aș avea nicio șansă azi, dacă aș lua-o de la capăt. Nici eu, nici Esca, nici Andi Moisescu, nici alții….”.