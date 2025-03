Dana Budeanu, atac dur la adresa soților Georgescu: „V-ați folosit de Biserica Ortodoxă Română”

Recent, a criticat familia Georgescu, concentrându-se în mod deosebit pe Cristela. Acest lucru a avut loc după ce soția fostului candidat la prezidențiale a publicat un mesaj plin de optimism și speranță pe rețelele de socializare, relatează .

Dana Budeanu, una dintre cele mai influente personalități din mediul online din România, a comentat recent despre Cristela și Călin Georgescu. Creatoarea de modă a afirmat că cei doi folosesc religia și biserica pentru a manipula opinia publică, susținând însă că nu au nicio legătură reală cu credința.

Pe 12 martie, Cristela Georgescu a reacționat pentru prima dată la decizia CCR privind soțul ei, Călin Georgescu. Ea a publicat pe rețelele sociale un mesaj plin de speranță, care încurajează rugăciunea și pacea. Postarea a fost văzută și de Dana Budeanu, care nu a ezitat să o critice dur pe soția lui Georgescu pentru cuvintele sale.

„Nimic nu este pierdut atât timp cât credinţa este în picioare, cât sufletul nu abdică şi cât capul se ridică din nou.” Pr. Arsenie Papacioc.

Vremea Postului Mare este binecunoscută ca vreme a încercării. Am fi vrut noi oare ieri, 11 martie 2025, iute să ne veselim și să petrecem, uitând că vremea este acum să întețim rugăciunea, să înmulțim jertfa personală, să udăm obrazul, să ne oțelim răbdarea și să ne întărim sufletele reamintindu-ne că „suntem lipsiţi, dar nu deznădăjduiţi, doborâţi, dar nu nimiciţi, prigoniți dar nu părăsiți”?

Dumnezeu nu ramâne niciodată dator și va ajuta poporul român. E nevoie însă să ne facem cu temeinicie și noi partea noastră… Partea de 1%, cea despre care v-am vorbit de multe ori în ultimii 16 ani…

Să ne prindem strâns unii cu alții și noi toți de Mâna Sa. Și astfel uniți, să ne rugăm neîncetat, mai mult ca niciodată. Cu sufletul în pace să credem că toate lucrurile se desfășoară după un plan cu rost dumnezeiesc, în care ”răul” este doar un bine neterminat.

Scrieți în inima voastră împuternicirea asta și rămâneți de partea istoriei către care am fost călăuziți: Dumnezeu este Cel care conduce lumea. El deschide noi orizonturi, nebănuite de mintea omenească si doar El are ultimul cuvânt.”, este postarea publicată de Cristela pe Facebook.

Dana Budeanu atac dur la adresa soților Georgescu

După ce a citit postarea, creatoarea de modă nu s-a putut abține și i-a răspuns Cristelaei, afirmând că nici ea, nici soțul ei nu au nicio legătură reală cu credința.

„Sunteți niște atei! Punct! Lăsați numele Domnului! Credința înseamnă liniște și iertare, iar Dumnezeu nu ne este dator! V-ați folosit de BOR ca ultimele scursuri și acum invocați numele Domnului?”, a scris Dana în mediul online.

În același timp, creatoarea de modă a menționat că credința adevărată nu are legătură cu ideea că Dumnezeu ar trebui să ofere ceva oamenilor.

„Ați instigat la ură și dezbinare continuu prin sine și acoliți! Ați despărțit oamenii și i-ați etichetat și pus la zid doar pentru o opinie diferită, exact ca cei cu care pretindeți că, „sanchi”, vă luptați!”, a mai scris aceasta.

Mai mult, Dana i-a acuzat pe cei doi că ar fi primit și acceptat „foloase necuvenite” de la diverse persoane.

„Dumnezeu este credința absolută în adevăr și iubire! Voi? Niște unelte, iar uneltirea este a necuratului! Marș!”, a încheiat aceasta postarea.