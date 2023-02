Dana Budeanu spune că „supremația Occidentului se va sparge precum un glob de cristal”: „Am batjocorit Rusia, China, Africa sau Orientul Mijlociu”

Dana Budeanu susține că „supremația Occidentului se va sparge precum un glob de cristal”, precum și că Rusia, China, Africa sau Orientul Mijlociu – despre care spune că au fost „batjocorite” de Vest – „au înghițit în sec, așteptând cu răbdare momentul răzbunării”, transmite .

„Suprematia Occidentului se va sparge precum un glob de cristal. Nu pot delimita exact in timp cand se va produce acest eveniment, dar tare ma tem ca vom trai moment adevarului pe parcursul acestei vieti. Drama Vestului consta in faptul ca nu mai gasim resursele de a ne extrage din superioritatea aroganta in care ne-am adancit dupa 1989. Sfarsitul comunismului ne-a creat impresia infailibilitatii, am intrat in capcana destinata invingatorilor. Se stie ca de multe ori din esecuri inveti mai mult decat din succese, acesta a fost si cazul nostru. Am batjocorit Rusia, China, Africa sau Orientul Mijlociu prin sfidarea despotica afisata. Cu totii au inghitit in sec, asteptand cu rabdare momentul razbunarii”, a declarat criticul de modă pentru Verdict App.

„Cele doua blocuri care se contureaza releva ca Occidentul poate fi puternic contestat astazi. Alianta dintre China, Rusia, India, statele arabe si o mare parte din Africa ne lasa expusi din multe perspective. Resursele, forta de munca, industria grea sau sectorul manufacturier sunt esentiale pentru buna functionare a Occidentului. Cati din factorii de mai sus sunt dominati de noi? Raspuns – NICIUNUL”, a adăugat Dana Budeanu.