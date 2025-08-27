B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”

Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 22:30
Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
Foto: Instagram/Dana Săvuică.

Fosta prezentatoare de televiziune Dana Săvuică a dezvăluit pe rețelele sociale că a trecut printr-o intervenție de blefaroplastie, o operație estetică menită să îmbunătățească aspectul pleoapelor.

Vedeta a explicat că decizia a fost luată atât din motive estetice, cât și medicale, întrucât excesul de piele îi afecta câmpul vizual, informează Click!

Cuprins:

  • O procedură pentru aspect și sănătate
  • Primele impresii după operație

O procedură pentru aspect și sănătate

În mesajul său de pe Instagram, Dana Săvuică a explicat că blefaroplastia nu este o procedură dificilă și că poate fi benefică nu doar pentru a oferi feței un aspect mai odihnit, ci și pentru a corecta problemele de vedere cauzate de pielea lăsată de pe pleoape.

Ea a declarat că, în cazul ei, pleoapele superioare aveau un surplus de piele și grăsime, ceea ce îi dădea un aspect obosit și îi afecta vederea. Intervenția a fost efectuată sub anestezie locală, fără durere, iar recuperarea implică câteva săptămâni de umflături și sensibilitate.

Primele impresii după operație

Vedeta a povestit că a trecut cu succes prin toate etapele pregătitoare, analize de sânge și control oftalmologic, și că imediat după operație a putut să se întoarcă acasă.

A publicat și o fotografie „înainte și după” pentru a evidenția diferența imediată, subliniind că nu a avut nevoie de calmante, cu excepția unei pastile luate preventiv.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Dana Savuica (@danasavuica)

Dana Săvuică a încheiat mesajul subliniind că susține procesul natural de îmbătrânire, dar consideră că astfel de intervenții pot ajuta la o îmbătrânire frumoasă și asumată”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Externe
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
Eveniment
Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
Eveniment
Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
Eveniment
Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
Eveniment
Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Externe
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Un primar s-a răzbunar pe sătenii care l-au criticat că a cheltuit 25.000 de euro pe bănci. Ce decizie a luat edilul
Eveniment
Un primar s-a răzbunar pe sătenii care l-au criticat că a cheltuit 25.000 de euro pe bănci. Ce decizie a luat edilul
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Externe
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Eveniment
Ministrul Transporturilor anunță nereguli grave la Metrorex: Zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizați
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Eveniment
Ce ar trebui să conțină pachetul pentru școală al elevilor. Tot mai mulți părinți apelează la firme de catering specializare
Ultima oră
22:56 - Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
22:53 - Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
22:23 - Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”
22:19 - Au mai rămas câteva zile până începe programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare la malul mării
21:57 - Reacția politicienilor după ce un livrator străin a fost agresat în Capitală. Ce au spus aceștia
21:46 - Momente de groază într-un tramvai din București. Trei tinere au fost agresate de un bărbat
21:30 - De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici
21:26 - S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
21:22 - Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme
21:16 - Un primar s-a răzbunar pe sătenii care l-au criticat că a cheltuit 25.000 de euro pe bănci. Ce decizie a luat edilul