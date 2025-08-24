Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența

Începutul toamnei se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă nu doar temperaturi mai mici și peisaje romantice, ci și pregătiri pentru iarnă. În tradiția culinară românească, toamna este anotimpul în care se pregătesc borcanele cu murături și diferite preparate pentru sezonul rece, nu prea ofertant la capitolul fructe și legume.

Cuprins:

De ce ingrediente este nevoie pentru rețetă Cum se pregătesc gogoșarii murați după rețeta Adrianei Trandafir

De ce ingrediente este nevoie pentru rețetă

Adriana Trandafir deja a început pregătirile, iar vedeta nu a ținut doar pentru ea rețeta pe care o folosește an de an pentru murarea gogoșarilor. Ingredientele pe care le folosește sunt dintre cele mai simple, dar combinația de gusturi oferă o savoarea aparte .

Ingredientele necesare:

șase kilograme de gogoșari;

aproximativ 600 de grame de zahăr;

șase linguri de sare;

un litru de oțet;

piper;

2 – 3 foi de dafin.

Cum se pregătesc gogoșarii murați după rețeta Adrianei Trandafir

Modul de prepare este chiar mai simplu decât lista de ingrediente necesare. Se începe prin tăierea gogoșarilor în felii groase și punerea lor într-un vas suficient de încăpător. Peste feliile de gogoșari, se toarnă o compoziție ce conține zahăr, sare, oțet, piper și foi de dafin. Pentru următoarele 24 de ore, gogoșarii vor fi lăsați în compoziție și amestecați periodic, iar abia după cele 24 de ore vor fi puși în borcane.

„La 6 kilograme de gogoşari, cântăriţi după spălare şi tăiaţi în felii mai groase, adăugaţi 600 de grame de , 6 linguri de sare pentru murături, un litru de oţet, piper şi 2-3 foi de dafin.

Se pun gogoşarii într-un vas mare şi peste ei se toarnă compoziţia de mai sus, amestecând din când în când şi se lasă aşa timp de 24 de ore. Se pun în borcane cu hrean şi cu usturoi, după gust. Preventiv, am pus şi ceva boabe de muştar şi, apoi, direct în cămară”, a povestit Adriana Trandafir, potrivit .