Externe » Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută" (VIDEO)

Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)

Ana Maria
22 aug. 2025, 20:48
Sursa foto: Captura video B1 TV

Donald Trump a susținut, vineri, o conferință de presă. Printre altele, Trump a anunțat că intenționează să trimită un bilet la Cupa Mondială de anul viitor unei persoane care „îl respectă foarte mult și respectă țara noastră, însă nu-i respectă pe alții”, apoi a arătat o poză. În acea poză era chiar el, alături de Vladimir Putin.

Ce-a spus Donald Trump, despre Vladimir Putin

“Pentru cineva care mă respectă foarte mult, respectă țara noastră, însă nu-i respectă pe alții, am să-i trimit și lui un bilet la Cupa Mondială de la anul. (n.r. lui Vladimir Putin. Trump a arătat o poză în care apare chiar el alături de Vladimir Putin).

Cine dintre dumneavoastră crede că va veni la Cupa Mondială acest personaj? Cred că sunt multe care se pot întâmpla în săptămânile care vin. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută. E drăguț din partea lui că mi-a trimis poza”, a spus Trump.

