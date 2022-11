Daniel Iordăchioaie a renunțat la muzică și s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum fostul solist?

Daniel Iordăchioaiea fost unul dintre cei mai iubiți cântăreți, mai ales în perioada în care a lansat melodia ”Marea albastră”, piesă care și a cucerit România și care și astăzi este foarte îndrăgită. Însă se pare că artistul s-a reprofilat iar muzica a rămas doar o veche pasiune.

Daniel Iordăchioaie s-a reprofilat

Artistul s-a retras din lumea muzicii și a hotărât să meargă pe alt drum, însă sufletul de artist nu l-a lăsat să fugă prea departe de scenă. Acum, Daniel Iordăchioaie este regizor de spectacole, iar de curând a colaborat cu . În cadrul evenimentului lui , Daniel Iordăchioaie a profitat de invitația prietenului său și a urcat pe scenă pentru a retrăi clipele de odinioară. Solistul a cântat alături de Adrian Enache, iar ochii i s-au umplut de lacrimi fiind un moment încărcat de emoție și de multe amintiri.

”A fost un moment… am simțit așa, să vărs lacrimi, ca o descătușare. Un moment pe care mi l-am permis pe scenă. Pentru că am zis să arătăm lumii că noi chiar am muncit acolo…

Și cineva care muncește ajunge și la un prag de stres și la un prea plin emoțional și așa, după cum s-a văzut, publicul a reacționat foarte frumos”, a spus Daniel Iordăchioaie pentru revista Viva!

Artistul surprins de numărul mare de fani prezenți la concert

Actualul regizor nu se aștepta ca sala să fie arhiplină însă și bucuria a fost pe măsură.

” (…) Este foarte important, pentru că asta îți declară interesul pentru ceea ce vrei tu să faci. Eu nu credeam că o să se strângă 4000 de oameni.Pe mine ce mă mulțumește… că a ieșit foarte bine, dar au fost, ca la orice concert atât de mare, au fost și tot felul de sincope. Dar bucuria mea cea mai mare a fost că lumea a plecat după 4 ore cu zâmbetul pe buze, vorbind despre spectacol (…), a mai afirmat Daniel Iordăchioaie.

Daniel Iordăchioaie a atras atenția în trecut nu doar prin cariera muzicală, ci și prin divorțul de fosta soție Nouria Nouri. Acestaa fost părăsit de soția sa după ce aceasta a aflat că i-a fost infiel.