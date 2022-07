Adrian Enache, dezvăluiri surprinzătoare despre ziua în care l-a întâlnit pe Vladimir Putin

Adrian Enache este un artist apreciat în România. În urmă cu mulți ani, solistul a participat la un concert la Moscova, unde a avut ocazia să interacționeze cu liderul de la Kremlin.

Artistul se numără printre puținii români care au avut ocazia să se întâlnească cu putin. Recdent, în cadrul unei emisiuni Tv, Adrian Enache a povestit despre ziua în care s-a întâlnit cu cel mai controversat lider.

că, în 2014 și 2015 a fost în Moscova, unde a avut loc Cupa Mondială de fotbal al artiștilor, relatează . Ambele ediții le evenimentului organizat de guvernul rus au fost câștigate de echipa României, din care făcea parte și artistul.

„Asta a fost ce a fost în 2015 și în 2014, când am luat primul titlu mondial la fotbal, la campionatul mondial de fotbal cu artiștii din toată lumea. Pe vremea aia Putin făcea chestii frumoase, în sensul că organiza campionate mondiale de fotbal pentru artiști în vederea promovării, jocuri olimpice.

În primii 6 ani am jucat la Soci și după care ne-am mutat la Moscova și după care, în 2018, au organizat campionat mare de fotbal la Moscova”, a povestit Adrian Enache.

Putin era mereu înconjurat de bodyguarzi

că Vladimir Putin era înconjurat tot timpul de bodyguarzi. De asemenea, de fiecare dată când dădea mâna cu cineva se spăla cu spirt. Cei din jurul liderului erau supravegheați de oamenii săi și nimeni nu se putea apropia.

„Temișan a făcut o glumă și a spus: ‘Pentru tine, uite cum te iubește poporul rus, de ziua ta s-au ridicat în picioare.După aia am aflat, prima dată am luat-o și m-am emoționat, am căzut în genunchi, am plâns și după aia a intrat Putin.

Avea foarte mulți oameni pe lângă el, care aveau grijă să nu îi furăm ADN-ul, mă rog, cum se proceda la ei la nivel guvernamental. Dar vreau să spun că, la început, înaintea meciului de finală România-Brazilia, în 2014, au jucat politicienii și a jucat chiar Medvedev în echipa politicienilor, deci eram cu oameni politici pe teren, puteam să ne dăm mâna.

El era mai ciudat așa, dar, repet, atunci făcea lucruri frumoase pentru oameni. Acum e cu totul altceva, e chiar foarte rău ce se întâmplă și îmi pare rău că bănuiesc că va intra în istorie ca și Adolf Hitler”, a adăugat cântărețul.

Amintirile lui Adrian Enache din 2018

La același campionat, dar în 2918, echipa rusă de fotbal a cerut românilor să piardă finala, lucru care nu s-a întâmplat.

„În 2018 ni s-a transmis de la conducerea superioara că ar fi bine să îi lasam să câștige ei. Pentu că ei organizau campionatul de fotbal mare la Moscova, s-au gândit că dacă am ajuns in finala sa cedam si sa castige ei finala sa fie un pachet de fericire all inclusive pentru poporul rus, crestea si putin in sondaje. Ghinion ca in 2018 si noi sarbatoream centenarul, si nu am putut sa cedăm”, a mai spus Adrian Enache.