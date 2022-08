Daniel Pavel și-a împrietenit actuala iubită cu fosta soție și au plecat cu toată familia la mare: „Am făcut așa o gașcă extraordinară”

cu Ana Maria Pop. Anterior, el era împreună cu Anca, cu care are și un băiat de 17 ani.

De când s-a întors din Republica Dominicană, Daniel Pavel o ține dintr-o vacanță în alta. Dat fiind faptul că în ultimii ani a petrecut multe luni la filmările show-ului, prezentatorul TV încearcă să recupereze timpul pierdut cu cei dragi.

Daniel Pavel a prezentat-o pe noua iubită fostei sale soții

său acum câțiva ani, dar acest fapt nu i-a deranjat să rămână prieteni. Cele două femei din viața vedetei se înțeleg perfect. Prezentatorul chiar a petrecut vacanța cu aceasta, fiul lor și actuala sa iubită.

Daniel s-a bucurat de momentele împreună și nu au existat niciun fel de neînțelegeri pe durata excursiei.

„Din ianuarie tot într-o vară o țin. Am fost plecat și cu familia. Am avut ocazia să plec și cu ai mei, cu tata, că doar pe tata îl mai avem, apoi cu iubita, cu Ana și apoi cu băiatul meu și cu mămica lui. Adică am făcut așa o gașcă extraordinară. Vara pentru mine înseamnă și adrenalina soarelui, adică nu doar vitamina D. Am fost cu fiecare în parte, adică sunt norocos din punctul ăsta de vedere.

Am plecat pe planul lui de expediție, ceea ce a însemnat Albania, Grecia, comunitățile de aromâni din Nordul Greciei, după mamă, căci am fost și cu mama lui, cu Anca.

El e aromân după mamă, machidon cum spunem noi, și am avut ocazia să vedem Sfânta Maria, o sărbătoare extrem de importantă pentru ortodocși, în nordul Greciei, în orășelele din care provine practic familia lui. Albania sălbatică, misterioasă. A fost minunat pentru că el a ales”, a mărturisit Daniel Pavel.

Ce relație are prezentatorul cu fosta soție

Daniel Pavel afirmă că relația cu Anca este foarte bună. Experiențele vieții au contribuit mult la maturizarea lor.

„Mult mai bine ne înțelegem acum pentru că relațiile sunt ca vinul bun, tot s-a făcut comparația asta, îmbătrânesc, în sensul înțelepciunii odată cu trecerea timpului. Așa și noi. Suntem mult mai bine acum, mult mai inteligenți, am învățat valoarea unui compromis, puterea pe care o are un compromis, că nu are o conotație negativă. Si pentru beneficiul copilului, dar și al nostru ca individ, că până la urmă asta e ideea, să trăim frumos pe lumea asta. E și scurt timpul pe care îl avem”, a spus prezentatorul.