Daria Jane, una dintre cele mai provocatoare prezențe de pe Instagram! Puțini știu că influencerița a fost cândva băiat

Daria Ioana Bulzan, în vârstă de 24 de ani și originară din Botoșani, este una dintre cele mai cunoscute femei transgender din România, cunoscută în mediul online sub numele de Daria Jane. După numeroase operații chirurgicale dificile, Daria a reușit să devină o femeie foarte frumoasă și atrăgătoare pentru bărbați.

Daria a simțit că nu se identifică cu „rolul” său de băiat

Daria a absolvit Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, secția Actorie, și Facultatea de Administrație și Afaceri din București, specializarea Marketing. În timpul liber, tânăra iubește să călătorească și să compună muzică.

Încă din copilărie, Daria a simțit că nu se identifică cu rolul său de băiat, preferând jocurile cu păpuși și activitățile specifice fetelor. A descoperit ulterior că este o femeie transgender în timpul pubertății.

La vârsta de aproximativ 16 ani, Daria a realizat că nu se identifică cu genul masculin. Cu curaj, tânăra a discutat despre această problemă cu mama sa. Cu toate acestea, mama Dariei a înțeles situația și a sprijinit-o pe tot parcursul tranziției sale de gen.

Tânăra a trecut prin calvar

Daria a dorit să devină o femeie deplină încă din momentul în care a realizat că suferă de disforie de gen. A început tratamentul hormonal la vârsta de 17 ani, iar la 18 ani, a călătorit în Thailanda împreună cu mama sa pentru a-și schimba sexul. A ales Thailanda pentru că are specialiști bine instruiți în astfel de intervenții chirurgicale. Aceste operații sunt costisitoare și pot ajunge până la 60.000 de euro.

„De la 3-4 ani am simțit că nu mă identific cu genul masculin. Din fericire, am avut o familie foarte deschisă și nu am avut probleme cu deschiderea acestui subiect. Am fost, în schimb, discriminată în școală, deoarece eram singura fată trans din liceu.

Nu erau prea mulți profesori înțelegători, iar copiii nici atât. Am început tranziția socială la 17 ani, urmând să o încep pe cea medicală la 18. Ea a inclus mai multe operații faciale, vaginoplastie și augumentarea sânilor, dar și terapie de substituție cu hormoni”, a mărturisit tânăra, citată de

Părinții au susținut-o, iar copiii au discriminat-o

Daria Jane este urmărită de mii de persoane pe platformele de social media și este foarte deschisă. Tânăra crede că românii ar trebui să conștientizeze că a fi transgender nu este o alegere, ci o problemă medicală foarte serioasă.

Disforia de gen se manifestă atunci când o persoană simte puternic că sexul cu care a fost identificată la naștere nu corespunde cu identitatea de gen cu care se identifică. Deși a avut sprijinul necondiționat al părinților săi, Daria s-a simțit adesea marginalizată de colegii săi de școală.

„A fi transgender este un diagnostic medical. Astfel de lucruri nu sunt niște mofturi, nimeni nu alege să fie trans, așa cum nimeni nu alege să se nască brunet sau blond sau cu ochii albaștri. Să întrebi un om cu disforie de gen de ce a ales să fie trans este ca și cum ai întreba un om diabetic de ce a ales să aibă diabet, nimeni nu alege așa ceva. A fi trans este un handicap.

Studiile făcute pe femei transgender decedate, femei care s-au născut într-un corp de băiat, dar cu creier de fată, au arătat că femeile analizate aveau structura creierului de tip feminină. Eu m-am născut într-un corp de băiat, dar gândesc ca o femeie”, a explicat tânăra.