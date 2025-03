David Pușcaș, noi acuzații la adresa Luminiței Anghel: „Spune lucrurile astea pentru că e geloasă pe mine, nu și-a dorit pentru mine o viață în lumina reflectoarelor”

David Pușcaș a ieșit cu noi acuzații la adresa Luminiței Anghel, mama sa adoptivă. Tânărul e supărat că ea dă de înțeles prin interviuri că el ar avea probleme psihice. Pușcaș spune că mama lui adoptivă pur și simplu e geloasă pe el, că „nu și-a dorit pentru mine o viață în lumina reflectoarelor”.

David Pușcaș, reacție la acuzațiile mamei sale adoptive

„Nu am amenințat pe nimeni cu moartea. Nu am lovit pe nimeni. (…) Eu am suferit de bullyig în școală. (…) Mă făceau gay, adoptat. (…) Nu e adevărat că nu mergeam la școală. (…) Spune lucrurile astea pentru că e geloasă pe mine, pentru că este o mamă narcisistă. Nu știu de ce. Mămica mea narcisistă, o să scriu o carte despre asta la 30 de ani, dacă ajung până atunci. Mereu a fost geloasă pe mine. Mama mea nu și-a dorit pentru mine o viață în lumina reflectoarelor. (…)

Se duce în zona asta de probleme psihice și mă scoate pe mine o problemă în societate. Asta mă irită. Eu trebuie să lucrez, trebuie să fiu funcțional, eu nu pot să stau să explic oamenilor ce am trăit eu în casă cu mama. (…) Cum mă mai duc eu la interviuri să zică oamenii că am probleme psihice și fac probleme oamenilor. Mă face de râs și mă arată cu degetul”, a spus David Pușcaș, la emisiunea „Viața fără filtru”, potrivit

Totodată, el a recunoscut că a cerșit în perioada în care locuia în casa Luminiței Anghel: „Da, am cerșit! Voiam să fac rost de bani pentru țigări”.

Luminița Anghel a spus că a trăit un coșmar din cauza lui David Pușcaș

Recent, Luminița Anghel în podcastul lui Cătălin Măruță despre calvarul prin care a trecut în familie de când l-a adoptat pe David Pușcaș. Ea a ajuns și la poliție după ce tânărul a amenințat-o cu moartea.

„Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și viața lui Filip (copilul ei biologic). Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură. Mi-a fost frică să nu-i pună pernă pe față. Eu am trăit un coșmar despre care oamenii nu știu și despre care n-am vrut să vorbesc. Asta e povestea adevărată, că n-am putut să-mi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat.

Avea niște reacții atât de violente, se automutila. de podea, spărgea totul în camera. (…) Și cu Maria (fetița pe care a avut-o în plasament) se purta rău. Din proastă și urâtă n-o scotea. O bătea peste obraji. Avea obrajii roșii și fierbinți și plângea. Îi spunea, că am ascultat de după ușă: dacă-i spui mamei, te omor!”, a povestit Luminița Anghel, cu lacrimi în ochi.