David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, nu reușește să-și găsească serviciu. El spune că ba a fost refuzat, ba a refuzat el din cauza salariilor prea mici. În schimb, susține că face bani din TikTok.

De ce nu reușește David Pușcaș să-și găsească de muncă

„Singur pe lume! Nu știu… de unde să știu eu unde o să mă duc (n.r. în cazul în care TikTok nu va mai exista). Poate o să ajung șmecher în filme, seriale. La un magazin de haine, la un butic pe Lipscani (n.r. a fost ultimul său loc de muncă). (…)

Am fost 2 zile în mall și nu m-au acceptat. Mai eram cu un student, probabil cu părinți acasă, căruia i se pune o ciorbă caldă pe masă și l-au acceptat pe băiatul ăla pe 20 de milioane. (…) Am chirie, am credit… ce fac cu 20 de milioane? Mă duc oriunde, doar să fiu acceptat și să nu mai fiu arătat cu degetul că părinții și-au bătut joc de mine, atât îmi doresc! (…)

De la interviu te iau, suntem în România: „E ăla al Luminiței!”, știți cum e… (…) Am fost la un interviu și nu m-au acceptat, pentru că am fost prea inteligent, că ei au nevoie de sclavi, de cei care se supun… eu , eu am forță, sunt o forță și normal că nu mă duc la un job de nimic. (…) Te duci la un interviu, ești șmecher acolo, vrei să arăți că poți și nu te acceptă că ești prea șmecher, prea deștept, prea…”, a spus David Pușcaș, într-o emisiune, potrivit .

Câți bani face David Pușcaș din TikTok

În schimb, el afirmă că face zilnic live-uri pe TikTok, în care le cere internauților bani. Iar oamenii pare că sunt darnici. Potrivit spuselor sale, el a strâns într-o zi 250 de euro, adică aproximativ 1.270 de lei.

„Am avut experiența asta de influencer și voiam să merg mai departe, ce să fac? Fac și eu tot ce pot, dar nu mă las, trebuie să mă angajez, am promis și comunității mele Rontzi… mă ajută mereu cu chiria, întreținerea, absolut tot. Într-o zi fac 250 de euro, oameni buni!”, a mai susținut David Pușcaș.