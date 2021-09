Delia este considerată una dintre cele mai bogate artiste din showbiz-ul românesc. Şi, probabil, pe bună dreptate. Numai că, potrivit ei, jurata de la X Factor, de la Antena 1, nu este şi cea mai bine plătită vedetă din concursul de talente ce a ajuns la sezonul 10. Atunci, cine are cel mai maire salariu? Loredana Groza, Florin Ristei sau Ştefan Bănică jr.?

Delia a abordat acest subiect în emisiunea „Neatza cu Răzvan şi Dani”, unde co-prezentator este şi Ristei. Chiar dacă artista nu şi-a dorit neapărat să vorbească despre acest lucru, ea a fost „descusută” de realizatorii matinalului.

Ştefan Bănică jr. i-a întrecut pe toţi

Astfel, conform cântăreţei, cel mai bine plătit jurat de la X Factor, Antena 1, sezonul 10, este Ştefan Bănică jr. „Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe„, a spus Delia, care a vorbit şi despre averea ei:

„Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie„.

Cum au fost împărţite echipele la X Factor, Antena 1, sezonul 10?

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.