Delia Matache, despre intervențiile estetice pe care le-a făcut până acum: „Decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine își rezolvi problema”. Artista ar vrea să intervină și la nas

În vârstă de 41 de ani, Delia Matache arată impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut să afle care este secretul ei.

Artista a decis să vorbească public despre intervențiile estetice, un subiect sensibil pentru multe vedete, care aleg să fie discrete cu schimbările pe care și le fac.

Delia Matache, despre operațiile estetice pe care le are

Artista nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât . Delia Matache a recunoscut că a apelat la medicul estetician și și-a mărit buzele cu acid hialuronic. De asemenea, ea este de acord cu botoxul în locul cremelor antirid.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie.

N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de Tik Tok, potrivit .

Replying to @Ramona

Artista și-ar dori să își opereze nasul

Artista a mărturisit că și-ar dori să își opereze nasul, însă să facă acest pas momentan.

Delia și-a dori un nas mai în vânt: „Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n.r. nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt”.