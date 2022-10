Delia, o nouă replică la controversata întrebare „de ce nu vrei să faci copii?”: „Curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică”

În urma unei întrebări adresate de un fan e a dezvăluit de ce nu vrea să aibă un copil. Chiar dacă a primit un val de critici în urma răspunsului, vedeta a venit cu noi argumente.

Cu doar câteva zile în urmă cântăreața a fost întrebată pe Instagram de ce nu vrea un copil și a oferit un răspuns cât se poate de sincer. Cu toate că artista a lămurit situația, subiectul a devenit foarte controversat, motiv pentru care a revenit cu o nouă replică.

Delia Matache replică acidă la întrebarea ”de ce nu faci copii?”

a ieșit în online cu un nou răspuns pentru curioșii care continuă să fie preocupați de viețile altora, după cum consideră artista.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noaptea că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți.

Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altundeva. Motive sunt nelimitate, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist”, scrie în postarea artistei.

Dan Negru susține punctul de vedere al Deliei

În urma controversei iscate de răspunsul Deliei, Dan Negru nu a putut rămâne indiferent și a mărturisit că în perspectiva sa e o totală lipsă de bun simț să pui o asemenea întrebare, acest subiect făcând parte din intimitatea fiecăruia.

„E josnică întrebarea „de ce nu aveți copii?”. E armă in multe dispute, am auzit-o chiar și-n campania prezindențială și văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei despre copii. Doar un mitocan intră in intimitatea unui cuplu. Am doi copii și nu e treaba mea de ce alții nu au. Nimic nu ne încântă mai mult decât treburile care nu ne privesc.

In redacțiile media de unde pleacă astfel de întrebari e ca la război: cei bătrâni, șefii care nu se văd și care câștigă banii îi îndeamnă pe cei tineri , reporterii care se văd și câștigă prost să pună astfel de întrebări. De asta, nu-i judecați pe reporterii tineri când pun întrebări tâmpite. Nu judecați fațada până nu vedeți interiorul.

Și-n media e ca-n război: cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă. „De ce nu aveți copii” e intimitatea in care nimeni nu trebuie să intre. Totusi, oricât de ticăloși am fi, „fiecare copil care se naște ne arată ca Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni””, a scris prezentatorul TV în mediul online.