Denisa, soția lui Flick, a renunțat la afaceri de când a devenit mamă: „Nu o spun sub formă de sacrificiu”

Denisa Filcea, soția lui Flick, a renunțat la afaceri pentru a se putea ocupa exclusiv de creșterea fiicei sale. Cei doi soți trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii dintre ei a rezultat și o fetiță.

Venirea pe lumea a micuței Eva Maria le-a schimbat radical viața celor doi, astfel că de atunci tot ceea ce fac este să se ocupe de fiica lor. Obligațiile și proritățile au luat o altă întorsătură, astfel că soția omului de radio a făcut schimbări radicale.

Denisa Filcea, despre compromisurile pe care le-a făcut de când a devenit mamă

Denisa Filcea și Flick și-au dorit foarte mult să devină părinți, Eva Maria fiind o binecuvântare pentru ei. Pe tot timpul sarcinii, cei doi pentru a face față rolului de părinți, reușind să se acomodeze destul de ușor.

Însă, nu sunt mulți cei care știu că Denisa Filcea se ocupa înainte de a deveni mamă de gestionarea a trei firme. Aceasta se ocupa în proporție de 99% de ceea ce se întâmpla în interiorul business-urilor, însă de când a venit pe lume fetița, a dat uitării acest rol.

„Îmi dedic tot timpul Evei. Este o perioadă foarte frumoasă. În fiecare zi e tot mai fascinantă și e tot mai interesantă. Am oprit în momentul de față toate lucrurile pe care le făceam. Aveam în desfășurare trei afaceri. Le-am oprit. Când voi simți, dacă voi simți vreodată, le voi relua”, a mărturisit Denisa Filcea, potrivit .

Denisa Filcea a declarat în cadrul unei emisiuni că a făcut destul de multe compromisuri, totul doar pentru a avea grijă non-stop de fiica ei. Aceasta a explicat că a renunțat la numeroase activități pe care le avea înainte, nu doar la gestionarea celor 3 afaceri. Totuși, nu regretă absolut deloc și este mândră de deciziile pe care le-a făcut, considerând că Eva Maria este cea care-i merită tot timpul din lume.

„În ceea ce mă privește pe mine, am renunțat la foarte multe lucruri. Nu o spun sub formă de sacrificiu. M-am orientat spre altceva. Consider că îmi aduce mult mai multă satisfacție sufletească”, a mai spus Denisa Filcea.

Cum se descurcă cei doi în rolul de părinți

Încă de când a devenit mamă pentru prima dată, Denisa Filcea a fost sigură că o să se descurce cu rolul de mamă, inclusiv cu tot ce implică el și chiar așa a fost. Frumoasa soție a lui Flick a făcut față tuturor provocărilor care vin la pachet cu „meseria” de părinte. Nu s-a plâns vreodată în fața nimănui, ci doar a demonstrat și arătat tuturor cât de frumoasă este viața cu un copil.

„Nici nu mă gândesc la oboseală. Când o iau în brațe și se uită-n ochii mei râzând, uit orice. M-am adaptat rapid noului stil de somn. Oricum . Pentru o viață fericită, lucrurile pe care nu le putem schimba trebuie să le acceptăm și să ne adaptăm.

Dar Eva doarme foarte bine noaptea. Primul somn cam 5 ore. Urmat de încă unul de 3 ore și jumătate – 4. Iar dacă sunt nopți în care nu mă odihnesc bine, mai dorm și ziua când doarme ea.’, a explicat Denisa Filcea.