Detalii mai puțin știute despre relația Laviniei Pârva cu Ștefan Bănică: „Cred că momentul ne-a ales pe noi”

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva formează un cuplu fericit și împlinit. Cei doi se iubesc și nu se ceartă în public. Relația soților e de invidiat.

Prima întrebare adresată viitorului soț

Lavinia Pârva a dezvăluit în cadrul unui interviu câteva detalii din viață privată. Vedeta spune că îi plăceau piesele și prestațiile lui Bănică, dar niciodată nu își imagina că va trăi o poveste de dragoste alături de acesta.

Tot la emisiunea lui Marius Manole, Lavinia Pârva a recunoscut că prima curiozitate care i-a apărut a fost legată de aspectul fizic al artistului. Manechină l-a întrebat dacă este machiat.

Mai multe voci spuneau că cei doi vor să divorțeze, dar Lavinia Pârva a negat acestea zvonuri. Tânăra spune că relația lor e una perfectă și nu există probleme.

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva s-au căsătorit în secret, departe de văzul lumii. Publicul a aflat aceasta noutate în 2017. Vedetele nu au postat poze și nu au oferit detalii în plus.

Ce i-a schimbat viața

Cei doi au devenit părinți. Fiul Alexandru i-a schimbat viața. Potrivit Laviniei Pârvu, creșterea copilului este o perioadă în care s-au intensificat emoțiile și trăirile.

„Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului. (…) Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate”, a spus Lavinia Pârvu, citată de cancan.