Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală

Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 13:07
Sursa Foto: Facebook/ Dan Bittman

Artistul Dan Bittman a făcut o mărturisire neașteptată într-un podcast: și-a donat toată averea, de la locuințe și terenuri, până la toate bunurile agonisite de-a lungul anilor. Beneficiara este chiar fosta sa parteneră de viață, mama copiilor săi. Cântărețul a explicat că a luat această decizie deoarece nu îl mai interesează proprietățile și consideră că sufletul și atmosfera dintr-o casă sunt mai importante decât pereții.

Cuprins:

  • Ce a declarat Dan Bittman despre donația făcută

  • Care este motivul din spatele deciziei

  • Cum vede artistul viața după această schimbare

  • Relațiile sale de după despărțirea de mama copiilor

  • O nouă iubire ținută departe de ochii presei

Ce a declarat Dan Bittman despre donația făcută

Invitat într-un podcast, Dan Bittman a recunoscut că în prezent nu mai are nimic pe numele lui. Tot ce a agonisit de-a lungul timpului, case, terenuri și proprietăți, a fost donat fostei sale iubite, mama copiilor săi.

„Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, doamne-ferește și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună”, , a explicat solistul, notează evz.ro.

Care este motivul din spatele deciziei

Artistul a mărturisit că, odată ce a simțit că „nu mai era suflet” în relația sa, a decis să renunțe la tot. El a povestit că fosta sa parteneră avea o vorbă: „Nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă acolo e mai important decât pereții”. „Au fost zeci de ani în care asta a funcționat și era suflet. Când s-a pierdut, m-am întrebat: ce să fac să rămân singur în ele? Eu nu am nevoie de așa ceva”, a completat Bittman.

Cum vede artistul viața după această schimbare

Pentru cântăreț, casele și bunurile materiale nu mai au aceeași valoare. El consideră că ceea ce contează cu adevărat este atmosfera dintr-un cămin și armonia dintre oameni, nu proprietățile deținute.

Relațiile sale de după despărțirea de mama copiilor

După relația cu mama copiilor săi, Dan Bittman a încercat și alte legături sentimentale. Unele au fost controversate, altele mai liniștite, dar niciuna nu a durat prea mult.

O nouă iubire ținută departe de ochii presei

În prezent, artistul pare să trăiască o nouă poveste de dragoste, însă, spre deosebire de trecut, a ales să o țină departe de lumina reflectoarelor.

