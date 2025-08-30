Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală

Artistul Dan Bittman a făcut o mărturisire neașteptată într-un podcast: și-a donat toată averea, de la locuințe și terenuri, până la toate bunurile agonisite de-a lungul anilor. Beneficiara este chiar fosta sa parteneră de viață, mama copiilor săi. Cântărețul a explicat că a luat această decizie deoarece nu îl mai interesează proprietățile și consideră că sufletul și atmosfera dintr-o casă sunt mai importante decât pereții.
Ce a declarat Dan Bittman despre donația făcută
Care este motivul din spatele deciziei
Cum vede artistul viața după această schimbare
Relațiile sale de după despărțirea de mama copiilor
O nouă iubire ținută departe de ochii presei
Invitat într-un podcast, Dan Bittman a recunoscut că în prezent nu mai are nimic pe numele lui. Tot ce a agonisit de-a lungul timpului, case, terenuri și proprietăți, a fost donat fostei sale iubite, mama copiilor săi.
„Tot ce am făcut, case, proprietăți le-am donat mamei copiilor mei. Tocmai pentru că nu mă interesează. Pentru că știu că pot să le mai fac dacă vreau. Dacă nu sunt bolnav, doamne-ferește și mai am ceva de muncit, în timp fac. Mama copiilor avea o vorbă și avea o vorbă bună”, , a explicat solistul, notează evz.ro.
Artistul a mărturisit că, odată ce a simțit că „nu mai era suflet” în relația sa, a decis să renunțe la tot. El a povestit că fosta sa parteneră avea o vorbă: „Nu contează unde stai, și într-o garsonieră dacă stai, ce se întâmplă acolo e mai important decât pereții”. „Au fost zeci de ani în care asta a funcționat și era suflet. Când s-a pierdut, m-am întrebat: ce să fac să rămân singur în ele? Eu nu am nevoie de așa ceva”, a completat Bittman.
Pentru cântăreț, casele și bunurile materiale nu mai au aceeași valoare. El consideră că ceea ce contează cu adevărat este atmosfera dintr-un cămin și armonia dintre oameni, nu proprietățile deținute.
După relația cu mama copiilor săi, Dan Bittman a încercat și alte legături sentimentale. Unele au fost controversate, altele mai liniștite, dar niciuna nu a durat prea mult.
În prezent, artistul pare să trăiască o nouă poveste de dragoste, însă, spre deosebire de trecut, a ales să o țină departe de lumina reflectoarelor.