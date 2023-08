Dezvăluiri cutremurătoare din prima căsnicie a Gabrielei Cristea / Vedeta a fost umilită și bătută de fostul soț: „S-a întâmplat de două ori...”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite moderatoare TV din România. În prima sa căsnicie cu Marcel Toader, vedeta nu a avut parte de cea mai bună și fericită perioadă a vieții. Cristea nu a vorbit prea des despre prima sa căsnicie, însă nu de mult a menționat că a fost umilită și bătută de soțul ei.

Chiar dacă acum se bucură de un real succes pe plan profesional și de o familie minunată, Gabriela Cristea nu poate să uite momentele în care a fost abuzată de fostul ei soț, Marcel Toader.

Gabriela Cristea, dezvăluiri din căsnicia cu Marcel Toader

Chiar dacă a fost o perioadă destul de dificilă pentru ea, Gabriela Cristea a vorbit recent despre cum a decurs relația ei cu Marcel Toader.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat.

Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!

În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a spus vedeta.

Vedeta TV a recunoscut întreg coșmarul pe care l-a trăit în prima căsnicie, susținând că a fost agresată fizic de două ori, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Deși a dezvăluit câteva informații despre acele momente, Gabriela Cristea a decis să rămână discretă.

„M-a agresat fizic. S-a întâmplat de două ori. O dată pe 25 decembrie, nu pe 24, așa cum a sugerat Marcel că de fapt am avut o seară magică. Ultima dată s-a întâmplat pe 9 martie.

Nu am să intru în amănunte, dar ceea ce pot să spun este că indiferent dacă e mult sau puțin, s-a întâmplat și nu trebuia. Prima dată zici că lucrurile au degenerat din diverse motive, însă a doua oară deja e prea mult.

Sunt hotărâtă în privința divorțului, sunt convinsă că e cea mai bună soluție. Indiferent de ceea ce o să-mi rezerve viața, știu sigur că nu mai vreau să continui această căsnicie”, a povestit Gabriela Cristea înainte de a se despărți de Marcel Toader, conform .