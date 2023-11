Dezvăluirile lui Mihai Rait, actorul din „Las Fierbinți”, despre soția lui. Cum se înțeleg, de fapt, după șapte ani de mariaj

Mihai Rait, , este unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. S-a căsătorit cu Ana Maria în 2016, iar ulterior au devenit părinții unui băiețel.

Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondena. Cu toate că soția sa este cu 14 ani mai tânără, vedeta a dezvăluit că diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor.

Ce se întâmplă în căsnicia lor, la 7 ani după nuntă

De curând, actorul a dezvăluit cum se înțelege cu soția lui, după 7 ani de mariaj. Cei doi au o viață de familie discretă, având în vedere că partenera sa de viață preferă să stea departe de lumea showbiz-ului.

Cât despre diferența de vârstă dintre ei, Mihai Rait susține că nu o simte deloc și este convins că el și Ana Maria sunt suflete pereche.

Vezi această postare pe Instagram

„Nu are nicio legătură vârsta pentru mine. Astea sunt niște preconcepții, nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit. Eu nu cred că trebuie să fii mai matur sau mai puțin matur să faci mai bine sau mai puțin bine lucrurile.

Nevastă-mea este foarte matură, a fost matură de când ne-am cunoscut. Avea 23-24 de ani și mi s-a părut foarte matură, de aceea am rămas cu ea. Dacă era o femeie care nu avea nimic în cap, eram la modul: ok, lăsați că poate mai trag un loz. Dar uite că l-am tras pe ăsta câștigător din prima și e foarte bine, ne înțelegem de minune și nu am avut by the way niciun hop până acum și sper să nu am”, a declarat Mihai Rait pentru .