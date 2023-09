Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, prima apariție TV. Cum a început relația celor doi: „A fost un șoc să cunosc o femeie care este oglinda mea” (FOTO)

După 18 ani petrecuți împreună, Deea Maxer și Dinu Maxer au hotărât să pună punct căsniciei lor. După separare artistul de a-și reconstrui viața. Magdalena Chihaia este numele femeii care a reușit să-i cucerească inima.

După mai multe momente în care cei doi au negat faptul că formează o relație, iată că acum au dat cărțile pe față și și-au asumat faptul că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Astăzi, pentru prima dată, au venit împreună într-o emisiune TV pentru a vorbi despre relația lor.

Dinu Maxer, prima apariție TV cu iubita Magdalena Chihaia

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost prezenți în cadrul primei ediții „Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu de la Prima TV, acolo unde au dezvăluit .

„A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la iUmor”, a mărturisit Magdalena Chihaia, notează .

„Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După ceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minim…

După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2”, a continuat Dinu Maxer.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au plecat împreună în Dubai

În luna iunie , iar de atunci au rămas împreună.

„Mie mi-a plăcut de Dinu de la început de când ne-am cunoscut efectiv față în față, în schimb venind după un divorț eu știam că nu se poate deschide așa repede. L-am lăsat să își vindece rănile, am preferat să fiu prietenă lui și să-l ajut sufletește spiritual. Și eu am divorțat acum 7 ani, știu ce înseamnă”, a spus iubita lui Dinu în cadrul emisiunii.

„Scânteia s-a întâmplat în Dubai unde noi am hotărât să mergem pentru zona salsa, pe care noi nu o văzusem niciodată, Magdalena fiind rezidentă acolo. Pe 11 iunie, în momentul în care ne-am dus în Dubai, mirajul Dubaiului ne-a făcut să ne vedem cu alți ochi”, au povestit cei doi.

Mai mult decât atât, Dinu este fericit că partenera sa îi seamănă din mai multe puncte de vedere.

„A fost un șoc pentru mine să cunosc o femeie care este oglinda mea ca și caracter. Nu numai că nu fumează nici nu suportă, este totul un consens care m-a speriat”, a mai declarat artistul.