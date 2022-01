Doina Teodoru, replici acide la adresa divelor din showbiz: „Nu știu de ce există această tendință de a-și acoperi frumusețea naturală la femei”

Doina Teodoru nu este de acord cu femeile care își modifică trăsăturile feței ca să se încadreze în standardele frumuseții. Actrița preferă să fie naturală și nu se adaptează tendințelor noi.

Doina Teodoru e contra machiajului

Iubita lui Cătălin Scărlătescu spune că nu este adepta machiajului strident. Aceasta preferă să-și păstreze naturalețea și să fie atipică. Se pare că femeia a reușit să-l cucerească pe celebrul chef anume cu viziunile sale. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

“Mi-ar plăcea foarte mult să văd mai multe femei naturale. Nu știu de ce există această tendință de a-și acoperi frumusețea naturală la femei. Eu nu mă machiez în viața de zi cu zi. Sigur, dacă mă duc la o filmare, mă machiez din condiții tehnice, să nu îți lucească fața sau dacă ai un personaj într-un fel. Eu consider că machiajul ar trebui să potențeze frumusețea, nu să îți schimbe fața. Asta e o chestie pe care nu o înțeleg la femei, dar cumva o înțeleg că avem acces la media, unde vezi tot felul de modele de frumusețe și consider că sunt niște modele de frumusețe pentru că primesc foarte multă apreciere și sunt băgate în față”, a precizat Doina Teodoru pentru CaTine.ro.

Cum l-a agățat Doina Teodoru pe Cătălin Scărlătescu

Între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru e o diferență de vârstă de 18 ani, dar acest lucru nu e deloc o problemă pentru cei doi. Celebrul chef și-a asumat relația cu frumoasa actriță, deși nu vorbește foarte mult despre acest subiect, preferând să nu-și expună iubita.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”, a mărturisit chef Cătălin Scărlătescu, potrivit DC News.

Doina Teodoru are 31 de ani și a jucat în serialul Băieți de oraș de la Antena 1.