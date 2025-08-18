B1 Inregistrari!
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman

Adrian Teampău
18 aug. 2025, 08:19
Terence Stamp: Sursa foto, Hepta /DPA Images / Chris Radburn

Lumea cinematografiei este în doliu după moartea unui actor britanic, cunoscut pentru rolurile sale în filme celebre. Moartea actorului a fost anunțată de reprezentanții familiei.

Cuprins:

  • Cine este actorul care a murit
  • Care a fost biografia lui Terence Stamp

Cine este actorul care a murit

Actorul britanic Terence Stamp a murit la vârsta de 87 de ani, conform unui anunț făcut de reprezentanții familiei sale, într-un comunicat de presă care a fost preluat de agențiile de presă internaționale. Terence Stamp este cunoscut pentru rolurile din „Superman” şi „Priscila, regina deşertului”.

„El lasă în urma lui o operă extraordinară, atât ca actor, cât şi ca scriitor, ce va continua să emoţioneze oamenii vreme de mulţi ani”, a scris familia sa.

Terence Stamp a devenit cunoscut pentru poziția sa din cadrul revoluţiei culturale Swinging Sixties. El a jucat rolul generalului Zod în pelicula „Superman”. De asemenea, a jucat și în alte filme ale unor regizori cunoscuți precum Pier Paolo Pasolini şi Ken Loach.

Care a fost biografia lui Terence Stamp

Fiu unui muncitor, Terence Stamp a devenit cunoscut, în 1962, datorită rolului de matelot angelic care a fost spânzurat pentru că şi-a ucis unul dintre coechipieri. Este vorba despre pelicula „Billy Budd” de Peter Ustinov, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar şi un Glob de Aur pentru interpretare masculină.

Actorul a jucat, ulterior, rolul psihopatului din „Obsedatul”, o poveste de iubire contorsionată în regia lui William Wyler. A fost un film pentru care Stamp a primit premiul pentru interpretare masculină la Cannes în 1965.

Ken Loach l-a distribuit în primul său film, „Poor Caw” (1967). A urmat o perioadă în care Terence Stamp nu a mai apărut pe ecranele de cinema. În ciuda acestei absențe, Richard Donner l-a ales pentru a interpreta rolul generalului Zod în „Superman”, pelicula realizată în 1977. El a mai interpretat rolul lui Bernadette, transexualul din „Priscila, regina deşertului”.

