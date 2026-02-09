Dorian Popa a postat recent o fotografie de familie care a strâns mii de reacții, dar nu toate au fost pozitive. Artistul s-a afișat într-un restaurant alături de cele mai importante femei din viața lui: mama și iubita sa. Deși ocazia a fost una specială, fiind ziua de naștere a mamei sale, atenția urmăritorilor s-au mutat rapid de la urări la aspectul fizic al vedetei.

De ce l-au taxat oamenii după operația la nas

Potrivit , în imaginea publicată, Dorian își îmbrățișează protector mama și partenera, însă fanii au observat imediat schimbările la nivelul feței. După ce s-a operat recent la nas, artistul a fost taxat de cei care consideră că intervenția nu a fost cea mai reușită. Unii urmăritori i-au sugerat, în mod ironic, că ar trebui să treacă din nou pragul medicului estetician.

„Acum nasul lui Dorian este invers proporțional cu urechile. Să faci programare și pentru urechi, te rog, că ies din decor”, a scris unul dintre internauți. Alții au fost mai nostalgici și i-au transmis că imperfecțiunile de dinainte îi dădeau un farmec aparte: „Nasul lui din naștere arăta mult mai bine. Nu vă mai operați, imperfecțiunea este adevărata frumusețe”.

Dorian Popa se pregătește să devină tată

Dincolo de controversele legate de aspectul fizic, Dorian Popa trece printr-o perioadă de schimbări majore și pe plan personal. Artistul a slăbit vizibil în ultima vreme, dând jos aproximativ 10 kilograme. Acesta a explicat că transformarea face parte dintr-un proces de „revigorare” necesar pentru o nouă etapă a vieții sale.

Vedeta a recunoscut că își dorește să devină părinte în viitorul apropiat și că se pregătește serios pentru acest rol alături de noua sa iubită.

Nimic nu trece neobservat pentru Dorian

În ciuda răutăților din mediul online, mesajul principal al postării a fost unul de iubire. Dorian a ales un cadru intim pentru a-i ura „La mulți ani” mamei sale. Chiar dacă atmosfera din fotografie sugera o seară liniștită de duminică, comunitatea online a demonstrat încă o dată că nicio schimbare estetică a nu trece neobservată.