Andreea Bănică, nume important în muzica românească încă din 1998, s-a arătat uluită de amploarea pe care a căpătat-o industria influencerițelor, femei care au devenit vedete, deși nu se remarcă practic prin nimic.

Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere…

Andreea Bănică spune că nu înțelege cum așa-numitele influencerițe au căpătat atâta vizibilitate, deși ele practic n-au nicio meserie. Și deși ele nu fac nimic și nu se pricep la nimic, „au niște aere” și „se cred Dumnezeu pe pământ”, a mai remarcat artista. Andreea a deplâns apoi faptul că sunt multe „fraiere” care chiar iau în seamă ce spun aceste influencerițe pe rețelele sociale.

„Toată lumea acum este vedetă pe TikTok. Sunt fete pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea. Doamne, au niște aere și niște… se cred Dumnezeu pe pământ și nici măcar nu știu cine sunt. Am avut foarte multe ocazii să văd așa fete, femei, stând lângă mine, nu știam cine sunt și am aflat apoi. Pentru mine termenul de vedetă, persoană publică, înseamnă să ai o meserie în spate.

Ești actriță, actor, prezentator, cântăreț, solist, cântăreț de jazz, manele, ce vrei tu. Faci ceva, te ocupi de ceva. Cu ce te ocupi? Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate. Eu nu mai pot cu treaba asta. Toate femeile care nasc sunt influencerițe și există multe fraiere care le cred”, a spus Andreea Bănică, pentru