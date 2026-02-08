B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?

Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 23:58
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Andreea Bănică. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube

Andreea Bănică, nume important în muzica românească încă din 1998, s-a arătat uluită de amploarea pe care a căpătat-o industria influencerițelor, femei care au devenit vedete, deși nu se remarcă practic prin nimic.

Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere…

Andreea Bănică spune că nu înțelege cum așa-numitele influencerițe au căpătat atâta vizibilitate, deși ele practic n-au nicio meserie. Și deși ele nu fac nimic și nu se pricep la nimic, „au niște aere” și „se cred Dumnezeu pe pământ”, a mai remarcat artista. Andreea a deplâns apoi faptul că sunt multe „fraiere” care chiar iau în seamă ce spun aceste influencerițe pe rețelele sociale.

„Toată lumea acum este vedetă pe TikTok. Sunt fete pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea. Doamne, au niște aere și niște… se cred Dumnezeu pe pământ și nici măcar nu știu cine sunt. Am avut foarte multe ocazii să văd așa fete, femei, stând lângă mine, nu știam cine sunt și am aflat apoi. Pentru mine termenul de vedetă, persoană publică, înseamnă să ai o meserie în spate.

Ești actriță, actor, prezentator, cântăreț, solist, cântăreț de jazz, manele, ce vrei tu. Faci ceva, te ocupi de ceva. Cu ce te ocupi? Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate. Eu nu mai pot cu treaba asta. Toate femeile care nasc sunt influencerițe și există multe fraiere care le cred”, a spus Andreea Bănică, pentru CanCan.

Tags:
Citește și...
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
Monden
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
Monden
Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
Monden
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
Emily Burghelea cere ajutor pentru soțul ei bolnav: „Situația s-a agravat. Andrei are un chist…” (VIDEO)
Monden
Emily Burghelea cere ajutor pentru soțul ei bolnav: „Situația s-a agravat. Andrei are un chist…” (VIDEO)
Ilona Brezoianu își duce băiețelul la kinetoterapie. Ce afecțiune are
Monden
Ilona Brezoianu își duce băiețelul la kinetoterapie. Ce afecțiune are
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)
Monden
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)
Cunoscut actor acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. El va apărea în fața unui juriu
Monden
Cunoscut actor acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. El va apărea în fața unui juriu
Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
Monden
Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Monden
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Ultima oră
23:38 - Schimbare după 200 de ani: Tinerii din Generația Z, primii care nu sunt mai inteligenți decât părinții lor. Ce spun ei și cum explică profesorii
23:02 - Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
22:33 - Constantin Toma (PSD) îi critică pe liderii PSD și-l apără pe Bolojan: „Partidul meu face un joc foarte periculos”
21:56 - Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump și atitudinea lui Nicușor Dan: „Dacă tot președintelui Trump îi plac negocierile, eu aș spune…” (VIDEO)
21:24 - Rogobete anunță că personalul medical va fi plătit în funcție de performanță: „Lucrăm în Ministerul Sănătății. E o reformă greoaie”. Când va intra în vigoare (VIDEO)
20:51 - Rogobete explică noile reguli privind plata concediilor medicale: Aproape 10% din bugetul Sănătății luam de la gura bolnavului și dădeam în concediile inventate ale unora. Nu mai puteam continua așa (VIDEO)
20:19 - Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
19:52 - Condamnarea primită de o româncă în Italia, după ce a desfigurat un bărbat
19:25 - Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
18:52 - Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită