Drama puțin cunoscută a Tinei Turner / S-a căsătorit de frică și a fost abuzată: „M-a dus la bordel în noaptea nunții”

Vestea că la 83 de ani a venit ca un fulger în lumea muzicală. Artista fusese diagnosticată cu insuficiență renală și cancer de intestine, însă a reușit să supraviețuiască după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale. De-a lungul timpului, problemele artistei s-au agravat și s-a confruntat chiar și cu afecțiuni renale, scrie .

Tina Turner, abuzată ani întregi de soțul său

Tina Turner a atins un succes minunat în carieră. Rolling Stone a clasat-o pe locul 17 pe lista celor mai mari 100 de cântăreţi din toate timpurile. Cântăreaţa are şi steaua ei pe Walk of Fame la Hollywood. Născută sub numele de Anna Mae Bullock în Statele Unite, Turner a renunţat la cetăţenia americană după ce a obţinut-o pe cea elveţiană în 2013.

Cu toate acestea, artista nu a stat la fel de bine și pe plan sentimental. În autobiografia ei din 1968 „I, Tina”, ea a dezvăluit câteva dintre episoadele violente trăite alături de Ike Turner înainte de despărţirea lor din 1976.

Când s-au întâlnit, ea avea 17 ani şi Ike 25 de ani. Iubirea dintre ei avea la bază pasiunea comună pentru muzică. Tina şi Ike s-au căsătorit şi au avut împreună un băiat. Dar nici copilul, nici realizările ei în carieră nu l-au putut opri pe Ike să-şi abuzeze soţia.

„M-a dus la bordel în noaptea nunții”

Legendara cântăreață, care a murit la vârsta de 83 de ani, a spus că ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi din viața ei s-a dovedit a fi un eveniment devastator și mizerabil. Știa că a fost o idee proastă să se căsătorească cu Ike, dar era îngrijorată că acesta o va bate dacă refuză, potrivit sursei citate.

Regretata Tina Turner a dezvăluit, acum ceva timp, că a fost forțată să urmărească un spectacol sexual în direct, într-un bordel în noaptea nunții cu Ike Turner.

Cei doi au divorţat oficial în 1978. Solista a decis să fugă de cel care o trata cu violenţă într-o noapte. A plecat cu 36 de cenţi în buzunar, dar mărturiseşte că nu a regretat niciodată decizia luată.

Tina Turner a încercat să se sinucidă

După câţiva ani petrecuţi în acea căsătorie dezastruoasă, Tina a suferit o cădere. Atunci încercat să îşi ia viaţa. Cântăreaţa a luat în jur de 50 de somnifere în speranţa că nu se va mai trezi niciodată.

„M-am convins că moartea este singura mea ieşire. De fapt, am încercat să mă sinucid”, a spus aceasta.

Din fericire, încercarea a eşuat. Când artista s-a trezit a doua zi, şi-a dat seama că nu vrea să moară – „Am fost nefericită când m-am trezit, dar am ieşit din întuneric cu speranţa că trebuie să supravieţuiesc”.