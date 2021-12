Dumitru Dragomir a vrut să se sinucidă: „Eu am fost mai puțin sfânt”

Viața lui Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a cuprins numeroase succese, dar și evenimente tensionate, respectiv momente de panică. La un moment dat, „Mitică de la Ligă” a vrut chiar să se sinucidă, episod povestit la Kanal D.

Fostul șef la Ligii a recunoscut că i-a trecut prin cap să recurgă la un gest extrem după ce fiul său a decedat.

„După moartea fiului meu am avut și această nebunie în cap, dar mi-a trecut, pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost cuminți, întrebați pe toată lumea, soția mea a fost o sfânta.

Eu am fost mai puțin sfânt. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grija de educația copiilor, de bărbat, de casa. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevasta-mea. Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevasta, restul de nimic”, a povestit Dumitru Dragomir.

De două ori a vrut să se sinucidă Dumitru Dragomir

În urmă cu câțiva ani, Dumitru Dragomir a dezvăluit că a vrut să-și ia viața și cât timp a stat în spatele gratiilor.

„M-au ţinut şapte luni şi jumătate în puşcărie. M-au băgat într-o celulă fără geamuri, era gheaţă de două palme în interior. Noroc că m-am acoperit cu saltelele, le-am folosit ca pătură. M-am gândit la sinucidere, însă nu am putut să o fac pentru că aveam o familie. Dacă eram singur, o făceam. Mă gândisem şi cum”, a dezvăluit Dragomir, pentru Wowbiz.