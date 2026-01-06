B1 Inregistrari!
Elena Vîșcu și-a găsit liniștea după divorțul de CRBL: „L-am iertat și privesc înainte cu optimism"

Elena Vîșcu și-a găsit liniștea după divorțul de CRBL: „L-am iertat și privesc înainte cu optimism”

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 12:43
Elena Vîșcu și-a găsit liniștea după divorțul de CRBL: „L-am iertat și privesc înainte cu optimism”
Elena Vîșcu. Sursa foto: Captură video - Captură video - Damian Draghici / YouTube
Cuprins
  1. Viața după despărțire: trei joburi și vindecare emoțională
  2. Relația cu CRBL și iertarea
  3. Vise și planuri de viitor
  4. Despre divorțul lor

După despărțirea dureroasă de CRBL, Elena Vîșcu (38 de ani) a reușit să-și vindece inima și privește cu optimism spre viitor. Coregrafa spune că l-a iertat complet pe fostul soț și își dorește să devină din nou mamă, în timp ce își construiește o viață echilibrată alături de fiica ei, Alessia (15 ani).

Viața după despărțire: trei joburi și vindecare emoțională

Despărțirea de artist a schimbat complet viața Elenei, nu doar pe plan emoțional, ci și financiar. Rămasă singură cu responsabilitatea creșterii fiicei, aceasta a fost nevoită să muncească în paralel la trei joburi, scrie Click.

Într-un interviu pentru podcastul „Vorba Lu’ Jorge”, Elena a povestit: „Divorțul, psihologic vorbind, este în top la suferință. Pe primul loc este pierderea unui om drag, iar apoi vine divorțul. Eu habar nu aveam, am fost șocată când mi-a spus psihologa”.

Relația cu CRBL și iertarea

În timp ce CRBL a început rapid o relație cu Olga Guțanu, cu 23 de ani mai tânără, Elena și-a acordat timp pentru vindecare. Invitata în podcastul Ioanei Ginghină, ea a dezvăluit că l-a iertat complet pe fostul soț: „Eu zic că da. Am lucrat la acest aspect, mult, da!”.

Coregrafa consideră că despărțirile sunt rezultatul ambilor parteneri: „Ambii sunt de vină, dar aici este cu procentajul… și sincer nu mai contează cine-i de vină. Atâta timp cât s-a întâmplat ceva și nu s-a dorit să repare, nu mai există cazul să mai faci ceva”.

Vise și planuri de viitor

Elena Vîșcu nu și-a pierdut încrederea în familie și privește cu entuziasm spre viitor. Ea visează să devină din nou mamă și să continue să se dedice fiicei sale și carierei.

Despre fostul soț, ea a spus: „Nu, probabil îmi este dor de proiecția aia pe care am creionat-o eu, viziunea mea”.

Despre divorțul lor

CRBL și Elena Vîșcu au anunțat divorțul în aprilie 2024, după 16 ani de căsnicie. Decizia a venit ca un șoc pentru fani, mai ales că cei doi participaseră recent la „Power Couple” de la Antena 1 și păreau mai uniți ca niciodată.

În mesajul lor oficial, au spus: „Cu inimile împovărate de tristețe, dar într-un spirit de transparență și respect reciproc, am ajuns la concluzia că este mai bine să urmăm drumuri separate”.

