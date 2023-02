Elon Musk și-a pus câinele în fruntea companiei Twitter: „Este grozav”

Elon Musk a postat o fotografie pe Twitter miercuri, în care se poate vedea câinele său de rasă Shiba Inu, numit Floki, stând pe scaunul directorului general al companiei, sub titlul „Noul CEO al Twitter este grozav”, potrivit Business Standard. Miliardarul cu cetățenie sud-africană, canadiană și americană a explicat că și-a angajat câinele de companie să îl înlocuiască în funcția de CEO al Twitter.

Afaceristul a glumit spunând că noul CEO al Twitter este mult mai bun decât el însuși. Elon Musk a declarat că are încredere în câinele său, pe care l-a descris drept „perfect pentru slujbă”, „super cu cifrele!” și „cu stil”.

The new CEO of Twitter is amazing

— Elon Musk (@elonmusk)