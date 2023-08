Emilia Ghinescu, dezvăluiri după ce s-a despărțit de bărbatul care urma să-i devină soț: „Vorbim în fiecare zi”

După mai bine de 12 ani de relație, Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu . Artista fost cea care a confirmat separarea de cel care urma să-i devină soț.

Emilia Ghinescu, totul despre relația cu Sebastian Albăstroiu

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din industria muzicală din România. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste, în urma căreia a rezultat și o fetiță.

Cu toate că s-au separat oficial, cântăreața a dezvăluit că nu se știe dacă relația s-a încheiat definitiv. Mai mult decât atât, cei doi se aud în fiecare zi la telefon.

„Cu fostul meu partener vorbesc în fiecare zi, nu este ușor să ștergi cu buretele cei 12 ani petrecuți împreună. El știe de mine, eu știu de el, dar nu foarte, foarte multe lucruri ne spunem unul despre celălalt pentru că am preferat să luăm o pauză. Plus că avem un copil de crescut împreună, trebuie să vorbim, să ne auzim”, a spus Emilia Ghinescu, notează .

Emilia Ghinescu, probleme legate de contul de Facebook

De curând, Emilia Ghinescu și-a anunțat fanii că . Artista și-a dat seama de acest lucru atunci când a încercat să își acceseze pagina, însă nu a reușit.

„Momentan nu mi-am recuperate contul de Facebook, încă se lucrează la el. Am trimis email la Facebook, am demonstrat cu acte că este o pagină oficială de artist, cu 470.000 de urmăritori, în care acolo îmi promovez toată activitatea mea. Am înțeles că este un tip din Israel care a făcut acest lucru. Eu nu vorbesc pe Facebook, nu mă conversez cu nimeni, nu are ce vedea”, a mai spus artista.