Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Familia vedetei muzicii pop și a fostei campioane de tenis este pe cale să se mărească din nou.

Cuprins:

Când va naște Anna Kournikova

Cei doi mai au trei copii

Când va naște Anna Kournikova

Artistul spaniol, în vârstă de 50 de ani, și partenera sa, fosta campioană de tenis de 44 de ani, așteaptă venirea pe lume a celui de-al patrulea copil. Informația a fost prezentată de publicația spaniolă ¡HOLA!.

Enrique Iglesias și sunt împreună din anul 2024 și, de-a lungul vremii, au fost foarte discreți în ceea ce privește viața lor privată. De aceea, există unele rezerve cu privire la această știre. Speculații pe tema unei posibile sarcini a Annei au apărut încă din prima parte a verii. Paparazzii au surprins-o pe fosta campioană de tenis purtând haine lejere în timpul unei plimbări cu fetele sale.

Cu toate acestea, surse apropiate familiei, citate de publicația respectivă, susțin că Anna se află în cel de-al doilea trimestru de sarcină. Se pare că va avea loc undeva spre finalul anului.

Cei doi mai au trei copii

și Anna Kournikova sunt părinți ai altor trei copii. Cei doi îi au pe gemenii Lucy și Nicolás, care au împlinit șapte ani, dar și pe micuța Maria, de cinci ani. Asfel, acest al patrulea copil va fi cel de-al noulea nepot al Isabelei Preysler, mama cântărețului.

Povestea de dragoste dintre cei doi datează de 24 de ani, ei cunoscându-se încă din 2001, pe platourile videoclipului „Escape”.

Cei doi, Enrique Iglesias și Anna Kournikova, s-au stabilit într-un cartier de lux din Miami, în Statele Unite, Indian Creek din Miami. De atunci sunt îmrpreună și au ales să-și ducă viața departe de ochii presei.

De altfel, nașterea gemenilor, în 2017, a fost ținută în secret până în ultimul moment. De altfel, a fost una dintre cele mai mari surprize pe care le-au oferit fanilor lor.