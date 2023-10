„Eram praf” / Ce studii are Mihai Rait, cunoscut drept Dorel din Las Fierbinți. Nu te-ai fi așteptat la asta

, are 43 de ani și are o carieră de succes în actorie și stand-up. Înainte de a deveni celebru, a absolvit o universitate criticată pentru mulți ani.

Ce studii are Dorel din Las Fierbinți

Artistul s-a născut la Hârșova pe 14 ianuarie 1980 și imediat după absolvirea studiilor. În 2008, a debutat în filmul „Vine poliția”. De-a lungul timpului, a avut proiecte notabile în teatru și în industria cinematografică. Din 2012, a fost parte a echipei PRO TV, iar în 2023, continuă să joace în serialul „Las Fierbinți” în sezonul 22.

Mihai Dragomir Rait intenționa să studieze la ASE, dar nu a reușit să intre. După încercări la alte instituții, a ajuns să studieze teatru la Universitatea Spiru Haret, scrie .

Artistul a făcut postliceala, la controlul calității în Țăndărei

„În 1998 am venit în București, planul fiind ASE. Terminasem Economicul în Hârșova. Maică-mea, contabilă fiind, mi-a zis că e de viitor. La ASE am luat 3,50. Nu prea poți să faci contabilitate fără matematică. Eram praf. La Spiru Haret am luat 4-4,25.

Găsisem eu o mizerie: Facultatea Europa Ecor. Știi cum era acolo? Vestul sălbatic. La etajul unu erau fetele, apoi erau nefamiliștii, muncitorii… Aia era facultatea. La admitere era așa: e adevărat că 2 cu 2 fac patru? Adevărat sau fals? Cum să nu intru?

În anul trei m-a felicitat că s-a desființat toată nenorocirea aia. Deci nu exista student în anul patru, că facultatea era doar de trei ani. I-am zis lui tata, vezi că e cu manevre Europa Ecor.

În 2000 a fost pa, tot! Am fost zilele trecute, am ajuns pe acolo. M-a băgat Waze-ul. I-am arătat soției: uite, aici am făcut eu facultatea. Aia era singura variantă. După aia am zis să fac și eu o facultate serioasă. Am făcut și postliceala, la controlul calității în Țăndărei”, a dezvăluit Dorel din Las Fierbinți în podcastul lui Gojira.