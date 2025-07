Este sănătos să folosim paie din carton? Mihaela Bilic, medic nutriționist, a explicat

Medicul nutriționist Mihaela a explicat dacă este sănătos sau nu să folosim de . Ea consideră că totul este doar o strategie.

„Nu-mi plac paiele de carton”

„Altă vară, aceeași concluzie: nu-mi plac paiele de carton! Faptul că sufocăm planeta cu plastic e o realitate. Însă mai trist este felul în care industria chimică pune problema: ei își dublează producțiile de material plastic de la an la an și țipă în gura mare că noi, consumatorii, ar trebui să fim responsabili, să reciclăm și să curățăm natura de plastic. Totul e infiltrat cu plastic, în curând o să avem micro-particule de plastic și în organism, nu doar în apă și în carnea peștilor. Mi-e greu să cred că el va dispărea prea curând din viața noastră, mai ales că am ajuns sa avem și mobilă și haine din plastic! La o minimă analiză a procedeelor de reciclare, constatăm cu surprindere că doar 2 dintre cele 7 tipuri de plastic poate fi retopit/reutilizat și asta cu niște costuri exagerat de mari. Cu alte cuvinte degeaba umplem noi containerele de reciclare cu plastic, 80% din el ajunge tot la groapa de gunoi”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina de Facebook.

Bilic crede că acest concept de reciclare este doar o strategie folosită de companiile petroliere.

„Conceptul de reciclare a fost inventat de către companiile petroliere ca să arate că le pasă de mediu și să nu mai fie acuzate că poluează planeta- este cortina în spatele căreia activitatea lor se poate desfășura în continuare… la o capacitate mai mare! În efortul nostru de a scădea producția mondială de plastic renunțăm la sacoșele pentru cumpărături, la recipientele din plastic și la paie, uitând că industria detergenților folosește ambalaje din plastic cât nu putem să consumăm noi într-o viață de băut fără pai. Ne legăm de amănunte și uităm esența: nu vom scăpa de plastic dacă bem cu paie de carton, producția aberantă de plastic trebuie oprită! E o luptă cu morile de vânt, plasticul este mult prea profitabil pentru industria chimică și petrolieră, ei nu-și permit să le pese cu adevărat de planetă”, a mai scris nutriționista.

Tot aceasta spune că „nu reciclarea este soluția reală și eficientă pentru protecția mediului, doar că ea ne este băgată în ochi”.

„Și uite așa, este mutată responsabilitatea de la adevărații vinovați, pe umerii noștri, ai consumatorilor! E adevărat că fiecare gest contează, dar mie personal nu-mi place să beau cu pai de carton, se umflă la contactul cu lichidele și are un gust neplăcut. Așa că îmi fac cumpărăturile în sacoșă de rafie, însă voi continua să beau cu pai de plastic. Sau fără pai!”, a mai scris medicul nutriționist.