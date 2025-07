Eugen Cristea, despre ultimele clipe de viață ale Cristinei Deleanu: „Ultimele cuvinte au fost tragice pentru mine”

dezvăluie care au fost de viață ale soției sale, , care a decedat în urmă cu două luni.

Ultimele cuvinte

Cei doi au fost împreună pentru aproape cinci decenii, până când Cristina a murit, pe 15 mai, anul acesta, conform .

„Ea gătea foarte bine, deci… ca să intru așa în amănunte, mai mult sau mai puțin gastronomice, era specialistă într-o ciorbă de linte, care era preferata mea, și în musaca. Făcea o musaca pentru care sunt convins că orice turc ar fi invidiat-o. Am tot rugat-o în ultimele două luni, zic: «Când faci și tu o musaca?». N-a apucat s-o mai facă și, mai mult decât atât, probabil presimțind ceva rău, n-a mai vrut să meargă. Noi eram, cum îmi place mie să repet denumirea, doi molari, adică amatori de vizite dese la mall. N-a existat lună în ultimul an în care să nu zic: «Uite, haina asta…», «Nu, nu mai cumpăra, că n-o să mai am vreme s-o port», «Uite, au apărut cărțile astea», «Nu mai cumpăra, că nu mai am timp să le citesc». Deci, vă dați seama ce stomac a trebuit să am ca să…”, a povestit bărbatul.

Iar ultimele cuvinte au fost tragice pentru mine. S-a ridicat din pat și mi-a spus: «Iartă-mă!». Zic: «De ce?». «Nu, nu, nu… te rog să mă ierți pentru toate necazurile». «Stai liniștită…», pentru că am stat tot timpul, ce să mai… E foarte greu și nu doresc nimănui să treacă prin asta, dacă s-ar putea niciodată. Dar se pare că nu…”, a mai povestit actorul în emisiunea Online Story by Camelia Ionescu.