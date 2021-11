EXCLUSIV // Cine este Luca Drăghici, din serialul Adela. Povestea actorului Vlad Vîlciu, de la vis la realitate

Luca este băiatul răsfățat din Adela, serialul fenomen de la Antena 1, dar în spatele personajului stă Vlad Vîlciu, un tânăr actor, ambițios, în vârstă de 26 de ani. Vlad a povestit pentru B1tv.ro cum a descoperit actoria la finalul gimnaziului, iar în liceu s-a hotărât să facă din asta o meserie.

În Adela, Vlad Vîlciu îl joacă pe Luca Draghici, fiul Deliei Drăghici și a lui Bebe, deși inițial s-a crezut că este fiul lui Dorin Drăghici. Luca este băiatul răsfățat al mamei, primul fiul și susținut în tot ceea ce face, chiar dacă în mare parte viața lui se rezumă la petreceri și relații complicate, dar și situați care strică imaginea familiei Andronic. Mai multe imagini cu Vlad Vîlciu, descoperiți în Galeria Foto de AICI!

În realitate, Vlad Vîlciu este un actor tânăr, extrem de talentat și ambițios. Este de părere că există provocări pentru actorii la început de drum, dar „prin muncă și seriozitate lucrurile vor funcționa”. În vârstă de 26 de ani, Vlad crede, iubește, visează, muncește și speră, după cum ne-a spus chiar el.

Cine este, de fapt, Luca Drăghici din serialul Adela. Povestea actorului Vlad Vîlciu

Vlad Vîlciu are 26 de ani, iar pe lângă serialul Adela, de la Antena 1, fanii îl mai pot urmări și pe scenele de la Teatrul Metropolis, Teatrul Principal și Teatrul George Ciprian. Cariera sa a început mai mult ca un hobby, la finalul gimnaziului, însă mai târziu și-a dat seama că își dorește ca această pasiune să îi devină meserie. Mai multe despre Vlad Vîlciu, descoperiți în interviul acordat pentru B1tv.ro:

„Nu îmi amintesc să fi existat un moment anume în alegerea actoriei. Cred că undeva prin clasa a8a a apărut că un hobby, și am început să joc teatru în trupa liceului, iar prin clasa a11a mi-a încolțit în minte din ce în ce mai tare ideea că această pasiune, de a face teatru, să-mi devină meserie. Nu am avut modele în familie, nu am rude în domeniu, sunt că să zic așa, artistul familiei.

Toți oamenii din jurul meu m-au încurajat și au crezut întotdeauna în ceea ce fac. Am avut credit total în orice am făcut în viață mea și asta mi-a oferit o liniște necesară”, ne-a spus Vlad Vîlciu.

„De fiecare dată am aceleași emoții că în ziua primei reprezentații a unui spectacol în care am interpretat un rol”

Viața de actor este condimentată de provocări și mai ales de emoții, așa că am vrut să știm cum a fost prima dată când a urcat Vlad pe o scenă.

„Primii pași pe scenă au fost foarte emoționanți. Dar va spun un secret: de fiecare dată am aceleași emoții că în ziua primei reprezentații a unui spectacol în care am interpretat un rol. Emoțiile care momesc starea de grație, momentul de adevăr și întâmplarea magiei.

Nu am un număr al spectacolelor jucate, însă sunt destule în tolba mea cu amintiri și vieți, iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscător. Dintre rolurie care îmi plac foarte mult aș aminti Catindatul, Malvolio, Rică Venturiano, Jake, Mackie-Șiș, Miroiu sau Melchior Gabor”, ne-a mărturisit el.

Cum a început cariera lui Vlad Vîlciu

Actorul din Adela ne-a mărturisit că începutul carierei sale a fost unul lipsit de peripeții, a susținut examenul la Facultatea de Teatru, iar mai apoi a cunoscut omeni care i-au schimbat vița și i-au devenit adevărate modele.

„Începutul a fost fără peripeții. Am dat examen și am intrat la Facultatea de Teatru, unde profesorul meu, domnul Dan Tudor împreuna cu ceilalți profesori ai mei, au modelat actorul care am devenit. Provocările unui tânăr actor la început de drum sunt dintre cele mai diverse, dar prin muncă, seriozitate și credință că lucrurile vor funcționa, cred că într-un fel am izbutit”, a precizat Vlad Vîlciu, pentru B1tv.ro.

Cum este tânărul actor din Adela în spatele camerei și ce pasiuni are Vlad Vâlciu în viața reală

„Vlad e jumătate în spatele camerei și jumătate în spatele cortinei. Sunt un om normal, care încearcă să își facă meseria cât mai bine cu putință, să rămân optimist, să îmi păstrez vie curiozitatea, bucuria de a face și a fi. Îmi place să fiu singur în mijlocul oamenilor, am nevoie de ambele fațete. Vlad crede, iubește, visează, muncește, speră”, ne-a mărturisit.

Ce spune Vlad Vîlciu despre serialul Adela, de la Antena 1

Tânărul actor ne-a vorbit puțin și despre rolul e care îl are în serialul de la Antena 1, dar și despre modul în care s-a acomodat cu personajul și mai ales despre relația pe care o are cu echipa de pe platourile de filmare.

„Serialul “Adela” a venit fix în momentul în care trebuia. M-am bucurat mult să mă reîntâlnesc cu doamna Ruxandra Ion și cu toată echipa de aici, care este una extraordinară și sunt zilnic recunoscător pentru această șansă și încredere acordată.

În ceea ce privește personajul meu, sigur că niște puncte comune trebuie să găsești pentru a crea puntea spre întregul personaj. Dar pentru mine este un personaj de compoziție (…) Toți colegii mei, sunt minunați si învăț de la fiecare lucruri pe care le înmagazinez in bagajul sufletului.

Sfaturi primesc mereu si sunt teribil de bucuros, deoarece un sfat consider ca este un semn al generozității. De exemplu sa faci o pauza, sa frazezi diferit sau sa schimbi mișcarea”, ne-a mărturisit Vlad Vîlciu.