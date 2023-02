Feli Donose, despre problemele cu care se confruntă: „Nu mi s-a întâmplat niciodată să am un blocaj atât de puternic”

Feli Donose este una dintre artistele cunoscute din România. Ea are o relație apropiată cu fanii săi, motiv pentru care le dezvăluie aproape toate lucrurile despre viața sa personală și nu se ferește deloc să vorbească despre momentele mai puțin plăcute prin care trece. Nu de mult, Feli le-a povestit fanilor săi problemele prin care a trecut, dar și cum a reușit să le depășească.

Cu ce probleme se confruntă artista

Feli a recunoscut pe Instagram că perioada prin care a trecut a fost unică și că nu s-a mai confruntat niciodată până acum cu așa ceva. Însă, din fericire, cu multă răbdare, vedeta a reușit să treacă peste acele clipe, urmând să lanseze o piesă care va include trăirile ei din ultima vreme, potrivit .

Cântăreața crede cu tărie că multe persoane se vor regăsi în piesa pe care o va lansa în curând.

„Am avut o perioadă extrem de grea. Perioadă care, atunci când am dat să fug … m-a aruncat exact în mijlocul inimii mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am un blocaj creativ atât de puternic. Îmi doream să scriu. Îmi doream să dau afară prin cântec sentimentele mele pentru că sunt reale. Pentru că știu că muzica scrisă din povești adevărate poate vindeca sufletul celui care o ascultă. Și ce împlinire mai mare pentru un artist decât asta? Să știi că muzica ta face cuiva bine… bate la cur orice ban sau kilometri de faimă. După o pauză totală din august, în ianuarie am scris prima piesă. Mâine îi filmez un videoclip care să redea in imagini tot ce simte acum inima asta a mea. Asta nu e o postare de promovare. E un mesaj de bucurie prin care să vă spun ce frumos îmi voi cânta povestea. Și cât vă veți regăsi în ea. Nu e un single oficial. E o piesă cadou. Pentru mine și pentru voi. Vă pup din lumea mea”, a spus Feli pe Instagram.