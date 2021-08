Fetele s-au ferit de mare, de aglomeraţie, şi au plecat în deltă. S-au pozat pe vaporul de croazieră, iar când au văzut ce era în spate, au plâns

Două tinere au preferat să evite staţiunile de la mare, aglomeraţia şi pericolul de îmbolnăvire pe care îl prespun litoralul. În schimb, au mers în Delta Volgăi, din Rusia.

Fetele şi-au făcut o poză pentru Instagram, dar au fost neinspirate

Erau cele mai bune prietene încă din anii de gimnaziu şi, după atâţia ani, încă îşi fac vacanţele împreună. Alături de iubiţii lor, bineînţeles. Cele două brunete şi-au făcut fotografii pentru Instagram, dar, la una dintre poze, s-au dovedit neinspirate. De ce? Pentru că în spate lor au surprins o imagine pe care n-at fi vrut s-o vadă vreodată. Un bărbat supraponderal, căruia burta îi acoperea şi slipul, se uita fix în obiectivul camerei foto a telefonului. Fetele au fost foarte dezamăgite să vadă că omul le-a stricat poza.

Cum este Delta Volgăi, din Rusia?

Volga este cel mai mare fluviu al Europei, deci, este de inteles ca acesta sa se verse in Marea Caspica formand cu aceasta ocazie o delta imensa, lunga de circa 160 km. Este o delta relativ noua, care creste intr-un ritm susinut. Daca in anul 1880, acoperea o suprafata de doar 3.222 kilometri patrati, astazi, magnifica Delta a Volgai se intinde pe 27.224 kilometri patrati. Si in privinta protectiei, Delta Volgai sta mult mai bine decat abuzata si exploatata Delta a Dunarii. Paradisul vegetal de pe Volga a fost protejat inca din anul 1919, cand aici a fost declarata Rezervatia Astrahan.