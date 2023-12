Fiica regretatei Gabi Luncă organizează un spectacol în memoria mamei sale / Evenimentul va începe cu un moment emoționant: „Lumea se va aștepta ca eu să cânt o melodie de-a mamei...”

Fiica regretatei cântărețe , Rebeca Onoriu, se recuperează după o intervenție chirurgicală de urgență la coloană și se pregătește să organizeze un spectacol în cinstea mamei sale, care , relatează

Omagiu prin muzică la Teatrul Național

Fiica celebrei artiste Gabi Luncă, , și frații ei au programat un eveniment special la Teatrul Național pentru îi aduce un omagiu mamei lor.

În ciuda recentei intervenții chirurgicale la coloană, Rebeca va începe evenimentul printr-o interpretare la acordeon, surprinzând publicul cu un moment emoționant.

„Eu vreau să-l imit pe tata. Lumea se va aștepta ca eu să cânt o melodie de-a mamei. Dar eu vreau să cânt o melodie la acordeon, pentru că eu plec de la pian. Bănuiesc că foarte greu nu o să fie.

Nu vreau să fac carieră din asta. Dar îmi doresc ca trei minuțele să pot să interpretez o piesă de-a tatei, pentru că l-am adorat! Cu siguranță, la următorul spectacol am să pregătesc o melodie, doar că eu vreau să cânt muzică lăutărească”, a declarat Rebeca Onoriu, pentru sursa citată.

Problemele de sănătate ale Rebecăi Onoriu

Rebeca Onoriu a dezvăluit că suferă de probleme la coloană de aproximativ 10 ani și că recent a fost la un pas de paralizie.

Sâmbăta trecută, artista s-a internat de urgență la un spital privat din Capitală și a fost supusă unei intervenții chirurgicale conduse de un renumit neurochirurg. Operația a fost un succes, eliberând-o pe Rebeca de durerile persistente.

„Eu am ajuns acum de la spital, pentru că am suferit o intervenție la coloană. Nu pot să țin acordeonul în poală, din cauza problemei pe care am avut-o. Iar spectacolul nu se pupă cu lăutăria pe care o vreau eu”, a mai declarat Rebeca Onoriu, pentru sursa citată.

Rebeca a mărturisit că operația a fost costisitoare, nu doar financiar, ci și emoțional, reprezentând o căutare de peste un deceniu pentru identificarea sursei durerilor sale.