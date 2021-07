Filmările pentru noul Sex and the city au început. Primele imagini de pe platoul din New York și cât de mult s-a schimbat personajul actriței Sarah Jessica Parker

Filmările pentru noul Sex and the City au început la New York, iar primele imagini de pe platouri au ajuns deja în mediul online.

HBO Max a făcut publică o fotografie, cu look-urile de început ale celor trei protagoniste. În imagine apar Saraj Jessica Parker, Chyntia Nixon și Kristin Davis.

Prima imagine din noul Sex and the City, publicată în mediul online

Cele trei femei se plimba pe străzile din New York, cu ținute impecabile. Din fotografie lipsește actrița Kim Cathrall, veteda nefăcând parte din distrbuția acestui sezon.

Noul sezon, intitulat „And just like that”, va spune poveste celor trei cele mai bune pritene, ajunse acum în jurul vârstei de 50 de ani. Carrie, Miranda și Charlotte au depășit dramele cu care se confruntau la 30 de ani și au ajuns să fie nevoite să depășească adevăratele probleme, venite odată cu vârsta de 50 de ani.

Ce personaje vor fi prezente în sezonul de 10 episoade

„And just like that” va aduce 10 episoade, în care vor fi prezente numeroase personaje din sezonele trecute Sex and the city, scrie The New York Post.

Printre aceștia se numără Chris Noth, John Corbett, David Eigenberg și Evan Handler, alături de Mario Cantone și Willie Garson.