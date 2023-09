Filmul Cleopatra cu Elisabeth Taylor aniversează 60 de ani: Producția costisitoare de sute de milioane de dolari (în banii din ziua de azi) aproape că a distrus un studio

Pe platourile de filmare de la Cleopatra (1963), Elisabeth Taylor și-a început povestea de dragoste cu Richard Burton.

Filmul a costat 44 de milioane de dolari, aproximativ o jumătate de miliard de dolari în banii de astăzi

Scenariul filmului a fost scris de o mulțime de scriitori, printre care Lawrence Durrell, iar regizorul Joseph L. Mankiewicz și-a revendicat în cele din urmă meritele principale, Cleopatra se desfășoară într-o manieră în care puține blockbustere atât de scumpe ar mai putea să o facă azi.

Cleopatra ar fi trebuit să fie filmul epic care să revigoreze reputația studioului 20th Century Fox și să-i consolideze locul ca fiind una dintre marile epopei cinematografice ale secolului.

Era începutul verii anului 1963, iar primele pagini ale ziarelor de o poveste de dragoste în plină dezvoltare. Era vorba despre Richard Burton și Elizabeth Taylor, care jucau amândoi într-un film nou lansat, cu o durată uriașă de patru ore și un sfert.

Iar acum, cinefilii aveau șansa de a vedea filmul în care a început idila lor din afara ecranului.

Cleopatra a câștigat două premii Oscar și a fost cel mai mare film de box office din SUA timp de 12 săptămâni după ce a fost lansat.

După ce Joan Collins a refuzat rolul Cleopatrei, a fost abordată Elizabeth Taylor. Potrivit legendei, aceasta se afla în baie când a primit telefonul de la Fox și a spus, disprețuitoare, că nu ar face-o decât pentru un milion de dolari, o sumă care nu mai fusese plătită niciodată unei actrițe.

Fără să creadă vreo secundă că cererile sale vor fi acceptate, când studioul a fost de acord cu termenii ei, Taylor a simțit că nu are altă opțiune decât să accepte.

Cu Burton și Rex Harrison în rolul lui Caesar au început filmările la locație, spre consternarea actorilor și a echipei, deopotrivă.

Studioul a decis să reconstruiască vechea capitală egipteană Alexandria pe un teren de 20 de acri din Pinewood Studios, în Anglia. Vremea a stricat atât de mult filmările, încât doar opt minute de film au ajuns în filmul finit. Acele 480 de secunde au costat 6.450.000 de dolari.

Au fost folosiți 500 de figuranți, iar regizorul Joseph Mankiewicz abia îi găsea pe platou în ceață, ploaie și noroi.

Apoi filmările s-au mutat la Roma, unde, inevitabil, banii au continuat să fie cheltuiți într-un ritm extraordinar. Proprietarul elefanților din film a intentat un proces deoarece a considerat că animalele sale sunt chinuite.

S-a zvonit chiar că, atunci când toate navele au fost adunate pentru bătăliile maritime din film, aceasta a devenit una dintre cele mai mari marine din lume.

În momentul în care a fost lansat, Cleopatra era un film total în afara tendințelor și gusturilor cinematografice de la începutul anilor 1960. În acel an au fost lansate și filme din noul val, cu buget redus, precum Billy Liar și The Loneliness Of The Long Distance Runner.

A Hard Day’s Night (O noapte grea) era pe cale să apară și, în cinci ani, filme precum The Graduate (Absolventul) și Easy Rider (Călărețul) aveau să facă valuri în rândul publicului și al criticilor.

Cleopatra aproape că a pus capăt carierei de regizor a lui Joseph L. Mankiewicz. Acesta își amintea de el ca fiind „cele mai grele trei filme pe care le-am făcut vreodată… concepute într-o stare de urgență, filmate în confuzie și terminate într-o panică oarbă”.

Cleopatra a intrat în cele din urmă pe profit cu o mulțime de vânzări ulterioare de televiziune, video, DVD și Blu-Ray și a reușit cel puțin să-și acopere costurile enorme.

După 60 de ani, excesele scandaloase din Cleopatra par să aparțină unei lumi pierdute.