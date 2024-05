Fiul actorului Ilarion Ciobanu, Ioachim Ciobanu, joacă alături de Benedict Cumberbatch în serialul Eric care are premiera pe 30 mai la Netflix

Actorul nominalizat la Oscar, Benedict Cumberbatch, va juca în viitorul serial limitat de șase episoade, Eric, care va apărea pe 30 . În 4 din cele 6 episoade îl veți putea vedea și pe actorul Ioachim Ciobanu, fiul actorului celebru în anii 80, Ilarion Ciobanu, care a studiat și lucrează în Statele Unite.

Ioachim Ciobanu a studiat la UNATC

Creat de Abi Morgan, câștigătoare a premiilor BAFTA și Emmy (The Hour, The Iron Lady, The Split), thrillerul urmărește un tată disperat în timp ce se luptă cu demonii săi pe străzile periculoase și amețitoare ale New York-ului anilor ’80, într-o cursă contra cronometru pentru a-și aduce acasă fiul dispărut, potrivit .

În serial joacă, de asemenea, actori precum Gaby Hoffman, McKinley Belcher III, Dan Fogler si Phoebe Nicholls. Distribuția este completata de Clarke Peters, Ivan Howe, David Denman, Bamar Kane, Adepero Odyue, Alexis Molnar și Roberta Colindrez. Filmările au avut loc la New York și Budapesta.



Cumberbatch a jucat recent în antologia de scurtmetraje a lui Wes Anderson pentru Netflix, The Wonderful Story of Henry Sugar și Three More. Serialul este regizat de Lucy Forbes și produs de Morgan, Jane Featherstone, Lucy Dyke, Lucy Forbes si Cumberbatch.

Ioachim Ciobanu (45 de ani) va fi prezent în 4 dintre cele 6 episoade ale serialului

El a studiat inițial editare imagine la UNATC. Și-a continuat studiile la San Francisco și, după ce a montat și regizat reclame și documentare, s-a îndreptat către pasiunea sa, actoria, începând din 2013.

Cariera sa s-a extins rapid, incluzând roluri importante în filme de lungmetraj și seriale de televiziune, colaborând cu regizori premiați precum Cristian Mungiu (Bacalaureat), Jasmin Dizdar și Terrence Malick.

A jucat atât în România în filme regizate de Iosif Demian, Toma Enache (Între chin și amin), Bogdan Mirica (Câini), cât și în producții internaționale ca Mission Impossible Dead Reckoning Part One, sau serialul Black Mirror, alături de Josh Hartnett și Rory Culkin, dar și în producția Amazon cu Channing Tatum, Joseph Gordon Levitt și Florin Piersic Jr.

În Eric, miniseria care începe pe Netflix pe 30 mai îl interpretează pe Misha Varga.