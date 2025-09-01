Anamaria Prodan este în culmea fericirii. Fiul ei, Laurențiu Reghecampf Junior, zis și Bebeto, a împlinit 17 ani. familia lui l-a sărbătorit într-un cadrul restrâns, la Snagov.

Cuprins:

Ce mesaj i-a transmis Anamaria Prodan fiului ei Unde a avut loc petrecerea aniversară a lui Bebeto Cu se ocupă cei trei copii ai Anamariei Prodan

Ce mesaj i-a transmis Anamaria Prodan fiului ei

Fiul ei, Laurențiu Reghecampf Junior se îndrepată cu pași rapizi spre viața de adulți. Tânărul a împlinit 17 ani, ocazie cu care mama lui a postat pe rețelele de socializare un filmuleț emoționant, cu poze din mai multe etape din viața lui.

Videoclipul a fost însoțit și de un mesaj, prin intermediul căruia Anamaria Prodan i-a transmis lui Bebeto urări calde și i-a reamintit cât de mult îl iubește.

„La mulți ani, sufletul meu frumos. Minunea vieții mele. Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața, să-ți dea curaj în încercări și bucurie în lucruri simple.

Să ai parte de oameni drepți și decizii inspirate. Inima ta să rămână curată, iar pașii tăi să fie călăuziți spre lumină și adevăr. Te iubește mama fără margini!”, a fost mesajul Anamariei Prodan, postat pe Instagram.

În ultimii ani, Laurențiu Reghecampf Junior s-a maturizat vizibil. Nu doar că este jucător de fotbal cu contract, dar din punct de vedere fizic este cu un cap mai înalt deja decât mama lui și și-a construit un corp atletic, cu mușchi. La transformarea sa a contribuit și , alături de care s-a antrenat la sala de box.

Unde a avut loc petrecerea aniversară a lui Bebeto

Impresara, alături de fiicele ei, l-au sărbătorit pe Bebeto la vila de la Snagov. În ciuda diferenței de vârstă dintre Laurențiu Jr., Sarah și Rebecca, cele două fete ale Anamariei Prodan din căsătoria cu Tibi Dumitrescu, cei trei frați se înțeleg de minune și își sunt alături unul celuilalt.

„17 ani … ce repede trece timpul. Sunt atât de mândră de el .. este atât de matur , cuminte, muncitor, profesionist în tot ce își pune în minte să facă .. este o minune dumnezeiască”, a declarat Anamaria Prodan, pentru .

Cu se ocupă cei trei copii ai Anamariei Prodan

Anamaria Prodan se declară o mamă împlinită, cu atât mai mult cu cât toți cei trei copii ai ei și-au găsit vocația și luptă pentru a-și îndeplini visurile. Rebecca este artistă în devenire, Sarah e baschetbalistă profesionistă, iar Bebeto a semnat, în urmă cu doar câteva luni, primul lui contract de profesionist. Echipa pentru care joacă Laurențiu Junior, Voința Crevedia. Echipa, a promovat în Liga 3.