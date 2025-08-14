Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul

Universitatea Craiova i-a mai spus „adio” unui jucător. Jovan Markovic (24 de ani) a semnat cu și a fost prezentat oficial de către clubul de la malul mării.

Constănțenii au publicat un comunicat oficial prin care au anunțat transferul. Pe lângă Universitatea Craiova, Markovic a mai evoluat la echipe, precum Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Ce anunț au făcut cei de la Farul Constanța

Potrivit comunicatului emis de formația de la Marea Neagră, jucătorul a semnat pe trei ani cu aceștia.

„Farul Constanța și Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formația noastră.

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecții la naționala de seniori a României și a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formației din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 32 de goluri și să ofere 15 pase decisive. Bun venit și mult succes în tricoul Farului, Jovan!”, au transmis cei de la Farul Constanța, într-un

Universitatea Craiova: „Îi mulțumim pentru tot!”

Pe lângă Farul Constanța, au postat și ei un mesaj pe pagina oficială de Facebook a clubului. Aceștia i-au mulțumit lui Jovan și i-au urat succes la noua echipă.

Jucătorul de picior drept nu a jucat în niciun meci oficial pentru „alb-albaștrii”, acesta fiind dat sub formă de împrumut, atât la FC Hermannstadt, cât și la Oțelul Galați, stagiunea precedentă.

„Clubul Universitatea Craiova anunță că atacantul Jovan Markovic a fost transferat definitiv la Farul Constanța. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a realizat în alb-albastrul Științei și îi dorim mult succes în viitor!”, se arată în postarea făcută de

Primele declarații făcute de Markovic

Atacantul a oferit primele declarații, odată cu oficializarea transferului. Acesta a transmis că își dorește să contribuie la succesul echipei și, de asemenea, a mărturisit că a avut câteva discuții cu antrenorul echipei, Ianis Zicu.

„Vin cu gânduri mari. Vreau să câștigăm campionatul, să ajut echipa și să marchez multe goluri. Trebuie să mă antrenez bine, să joc cât mai mult. Vreau să ajut echipa cât mai mult.

Vrem să jucăm cât mai bine și să ducem echipa pe primul loc. Am vorbit deja cu mister Zicu. Sper să ne înțelegem cât mai bine și să facem treabă bună împreună”, a spus Jovan Markovic pentru