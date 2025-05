Fiul lui Ilie Dumitrescu, bătut în fața unui club de fițe din București. Toto Dumitrescu ar fi ajuns la spital

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost bătut în fața unui club de fițe din București. Actorul ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale și s-ar fi dus singur la spital.

Toto Dumitrescu, lovit de un bărbat beat

Toto Dumitrescu ar fi fost bătut de un bărbat beat, scandalul izbucnind brusc. Cei doi nu se cunoșteau, iar individul respectiv nu ar fi făcut parte din grupul lui de prieteni, scrie

Poliția ar fi intervenit, dar actorul nu a cerut ordin de protecție față de bărbatul agresiv. În schimb, s-a dus singur la spital pentru îngrijiri medicale.

Toto Dumitrescu, schimbare de viață după un eveniment cu poliția

Acum trei ani, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins drogat la volan și a primit opt luni de închisoare cu suspendare. De atunci, însă, spune că

„M-am crezut, de multe ori, mai presus decât legea, poate am crezut că eu sunt excepția de la regulă. Am crezut în vanitatea mea și nu este așa. Cu toții am făcut greșeli și cel mai important este să înveți din ele, să te facă mai puternic și să fi fost cu un folos. De fapt, cred că tot ce ți se întâmplă, ți se întâmplă cu un motiv”, a spus Toto Dumitrescu, la Antena Stars.