Florin Piersic a împlinit 87 de ani și a sărbătorit tot pe scenă, în faţa publicului, cu „Străini în noapte”

De ziua lui, Florin Piersic a jucat în piesa „Străini în noapte”, alături de Medeea Marinescu, la Cluj-Napoca, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor, cu casa închisă. Sute de oameni – rude, prieteni, dar şi simpli spectatori – i-au cântat îndrăgitului actor „La mulţi ani”.

Vârsta de 87 de ani l-a prins pe marele actor Florin Piersic tot pe scenă, la fel ca în ultimii 12 ani

Spectacolul „Străini în noapte” a fost sold-out, iar peste 800 de oameni l-au aşteptat cu sufletul la gură.

Spectacolul a durat mai bine de doua ore, iar la final, spectatorii i-au cântat la mulţi ani şi i-au oferit flori.

Florin Piersic: E o bucurie pentru mine că am jucat „Străini in Noapte” pentru a 1280-a oară. Îmi doresc..dacă mă întrebaţi ce-mi doresc… să fiu sănătos, să pot să merg înainte.

Astăzi am jucat cu o plăcere extraordinară şi recunosc, am avut emoţii. Am avut emoţii pentru că eu am întotdeauna emoţii când joc.

Alături de actorul Florin Piersic a fost şi colega de scena Medeea Marinescu, lângă care joaca în această piesă de mai bine de 12 ani.

Următorul spectacol „Străini in Noapte” va avea loc tot în Cluj-Napoca, în luna aprilie.